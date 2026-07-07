Gürbulak'ta durdurulan araçta döşemeler söküldü: 79 kilo 642 gram afyon sakızı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran'dan giriş yapan araç kontrole alındı. Tavan ve yan döşemelere gizlenen 79 kilo 642 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta 79 kilogram 642 gram afyon sakızı ele geçirildi. Ekipler uyuşturucuyu aracın tavan ve yan döşemelerinde buldu.
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda araç durduruldu
Gürbulak Gümrük Muhafaza ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan aracı kontrol için durdurdu. Ekipler aracı detaylı kontrole aldı.
Gizleme yeri: Tavan ve yan döşemeler
Ekipler, aracın döşemelerini tek tek kontrol etti. Uyuşturucu, aracın tavan ve yan döşemelerine gizlenmişti.
Ele geçirilen miktar: 79 kilo 642 gram
Döşemelerden çıkarılan afyon sakızının daralı ağırlığı 79 kilogram 642 gram olarak kayda geçti.
El koyma ve adli süreç
Ekipler ele geçirilen uyuşturucuya el koydu. Olayla ilgili adli süreç başladı.
Sıkça Sorulan Sorular
Olay nerede gerçekleşti?
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda.
Ne kadar uyuşturucu ele geçirildi?
Daralı ağırlığı 79 kilogram 642 gram afyon sakızı.
Uyuşturucu nereye gizlenmişti?
İran'dan Türkiye'ye giriş yapan aracın tavan ve yan döşemelerine.
Operasyonu kim yürüttü?
Gürbulak Gümrük Muhafaza ekipleri.
Olayın ardından ne yapıldı?
Uyuşturucuya el konuldu ve adli süreç başlatıldı.