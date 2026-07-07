Mezhepçi Birgün’nden ABD dansözlüğü! Dün ‘oh ceza geliyor’ bugün ‘go home’
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Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında konuşan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, fondaş medyanın iki yüzlü ve samimiyetsiz politikasını sert sözlerle deşifre etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk kamu bankasına hukuksuz bir şekilde ceza kesmeye kalkıştığı dönemde bağımsızlık naraları atmak yerine adeta Amerikan istihbaratının sözcülüğünü yapan BirGün, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin kirli yayıncılık anlayışını gözler önüne seren Karahasanoğlu, "Amerika'ya ne oluyor, Amerika kim?" diyemeyenlerin bugün Ankara'daki NATO Zirvesi üzerinden takındıkları sahte tavra dikkat çekti.
Amerika'nın Türk kamu bankasına ceza kesmeye çalıştığı dönemde bu medyanın takındığı tavrı hatırlatan Karahasanoğlu, "Amerika, Türk kamu bankasına ceza yazmaya kalkıştığı zaman aynı başlıkları niye atmadınız? Niçin demediniz ki: 'Ya Türk kamu bankasına Amerika'nın haddi midir ki ceza yazsın? Biz bağımsız bir ülkeyiz. Bizim ülkemizdeki bankalar sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı makamları tarafından eğer bir yanlış yaptıysalar cezalandırılabilinirler" ifadelerini kullandı.
Ankara'daki NATO Zirvesi sürecinde sergilenen çelişkili tutuma da değinen Karahasanoğlu, fondaş medyanın iki yüzlülüğünü şu sözlerle teşhir etti: "Bugün o BirGün gazetesi, NATO toplantısı çerçevesinde, hem de o NATO devlet başkanlarına da 'Ya İsrail'inizin yaptığı yanlış, Amerika'nın İran'a yaptığı da yanlış, NATO'yu öyle bir noktaya getirelim ki bu yanlışları da önleyecek bir aşamaya geçilsin' diyeceği noktada hop 'Go Home' diye sloganlar atmaya başlıyorlar."
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