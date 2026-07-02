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Gündem Mavi Vatan!da şanlı şahlanış! NATO resmen ilan etti, Türk donanmasının gururu dünyaya parmak ısırtıyor!
Gündem

Mavi Vatan!da şanlı şahlanış! NATO resmen ilan etti, Türk donanmasının gururu dünyaya parmak ısırtıyor!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Mavi Vatan!da şanlı şahlanış! NATO resmen ilan etti, Türk donanmasının gururu dünyaya parmak ısırtıyor!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hamleleriyle dünya askeri tarihini yeniden yazan hamleleri, küresel ittifakların da dilinden düşmüyor. NATO, Türk Deniz Kuvvetleri'nin göz bebeği ve gururu olan TCG Anadolu amfibi hücum gemisinin denizlerde "yüzen insansız hava aracı üssü" olarak ezber bozan bir görev icra ettiğini duyurdu.

NATO, Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Anadolu'nun "yüzen insansız hava aracı üssü" olarak görev yaptığını ve İttifak'a denizde teknolojik üstünlük sağladığını bildirdi.

NATO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, TCG Anadolu'nun İttifak üyelerine ait en büyük savaş gemilerinden biri olduğu kaydedildi.

Paylaşımda, TCG Anadolu'nun "yüzen insansız hava aracı üssü" olarak görev yaptığı ve NATO'ya denizde teknolojik üstünlük sağladığı vurgulandı.

Paylaşımdaki videoda da TB-3 silahlı insansız hava araçlarının TCG Anadolu üzerinden havalanabildiği hatırlatılarak bunun gemiyi "eşsiz kıldığı" belirtildi.

Videoda ayrıca, TCG Anadolu'nun, NATO donanmalarının geleneksel deniz gücünü yenilikçi insansız hava aracı teknolojisiyle birleştirerek yeni tehditlere karşı nasıl geliştiğine yönelik örnek teşkil ettiği kaydedildi. 

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