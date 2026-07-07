Ölümsüz olmak için servet harcadı! Milyoner isim amansız hastalığa yakalandı!
Ölümsüz olmanın hayaliyle yaşayan 48 yaşındaki ABD’li teknoloji girişimcisi ve biyohacker Bryan Johnson sıra dışı sağlık programlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Ölümsüz olmanın hayaliyle yaşayan 48 yaşındaki ABD’li teknoloji girişimcisi ve biyohacker Bryan Johnson sıra dışı sağlık programlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Her yıl sağlığı için 2 milyon dolardan fazla para harcayan Johnson önce vücudundaki mikropilastikleri vücudundan temizleyerek saç dökülmesini durdurdu ve sağlık değerlerini gençlik seviyesine indirdi.
TEDAVİSİ BULUNMAYAN OTOÜMMİN GASTRİT TEŞHİSİ KONULDU Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise kendisinin otoimmün gastrit (AIG) teşhisi konulduğunu açıkladı.
Sıklıkla tarama testlerinden geçen ancak fark edilmeyen hastalık sonrası Johnson, “Midem kendini yiyor” diyerek, standart tedavi yöntemlerinin kendi hastalığını tamamen iyileştirmediğini belirtti.
Johnson paylaşımında, "Tıp dünyası bu hastalık için yapılabilecek tek şeyin belirtileri yönetmek olduğunu söylüyor. Ama ben bunu çözmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.
DEMİR SEVİYESİ GÜNDEN GÜNE DÜŞÜYORDU 21 yaşındayken tiroid bezlerinin yeterince hormon üretmemesi nedeniyle hipotrioidi teşhisi konduğunu belirten ve yıllardır ilaç kullanan Johnson, son yıllarda yapılan tetkiklerde demir seviyesinin sürekli düşük çıkmasının nedeni olarak otoimmün gastrit olduğunu açıkladı.
Yapılan kolonoskopi taramasında herhangi bir problem görülmemesi üzerine doktorların biyopsi yaptığını, kan testlerinde mide hücrelerine saldıran antikorlar tespit edildiğini belirtti.
Mide biyopsisinde hastalığın erken evrede mide dokusuna zarar verdiği, bağışıklık sisteminin mide hücrelerine saldırması sonucunda geliştiği belirtildi.
Uzmanlar hastalığın uzun süre belirti vermediğini ancak zamanla B12 vitamini ve demir eksikliği, kansızlık ve mide kanseri riskine yol açtığını vurguladı.
Johnson, yıllardır demir takviyesi kullanmasına rağmen değerlerinin normale dönmemesinin nedeninin bu hastalık olduğunu belirtti.
Kesin tedavisi bulunmayan hastalığın B12 enjeksiyonları, damar yoluyla demir tedavisi ile kontrol altında tutulabiliyor. Yüksek dozda demir infüzyonu aldığını belirten Johnson vitaminlerini düzenli olarak takip edeceğini gerektiğinde biyopsi yaptıracağını duyurdu./ kaynak: haber7
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