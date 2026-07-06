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Sıcak gelişme: İki ülkenin savaş uçakları Türkiye'ye karşı harekete geçti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sıcak gelişme: İki ülkenin savaş uçakları Türkiye'ye karşı harekete geçti

İran savaşının sona ermesninin ardından burnumuzun dibinde sıcak gelişmeler yaşanmaya başlandı. İki ülkenin uçakları Ankara ile savaşın provoasını yaptı. İşte detaylar...

#1
Foto - Sıcak gelişme: İki ülkenin savaş uçakları Türkiye'ye karşı harekete geçti

İsrail ile Yunanistan, İran'la yaşanan çatışmaların sona ermesinin ardından Ege Denizi üzerinde gerçekleştirdikleri ortak askeri tatbikatlara yeniden başladı.

#2
Foto - Sıcak gelişme: İki ülkenin savaş uçakları Türkiye'ye karşı harekete geçti

İsrail basınında yer alan haberlere göre, iki ülkenin hava kuvvetleri son yıllarda eğitim faaliyetleri, istihbarat ve bilgi paylaşımı ile uzun menzilli operasyon senaryolarına yönelik hazırlıklar kapsamında iş birliğini önemli ölçüde artırdı.

#3
Foto - Sıcak gelişme: İki ülkenin savaş uçakları Türkiye'ye karşı harekete geçti

Kanal 12 televizyonunun aktardığı bilgilere göre, yeniden başlayan tatbikatlar sırasında İsrail Hava Kuvvetleri, Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarına havada yakıt ikmali desteği sağladı.

#4
Foto - Sıcak gelişme: İki ülkenin savaş uçakları Türkiye'ye karşı harekete geçti

Haberde, söz konusu askeri faaliyetlerin İsrail'in Doğu Akdeniz'deki stratejik planlamasının ve bölgesel ortaklıklarının bir parçası olduğu belirtilirken, bu iş birliğinin Türkiye'yi de yakından ilgilendiren güvenlik dengeleri açısından önem taşıdığı öne sürüldü.

#5
Foto - Sıcak gelişme: İki ülkenin savaş uçakları Türkiye'ye karşı harekete geçti

Öte yandan, Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Dimitrios Evangelos Kataras'ın haziran ayında İsrail'e giderek Donanma Komutanı Eyal Harel ile bir araya geldiği hatırlatıldı. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı ifade edildi.

#6
Foto - Sıcak gelişme: İki ülkenin savaş uçakları Türkiye'ye karşı harekete geçti

Son dönemde bölgesel güvenlik politikalarında yakınlaşan Tel Aviv ve Atina yönetimleri, savunma alanındaki ortaklıklarını yeni adımlarla güçlendirmeyi sürdürüyor.

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