Rezilliklerini her yere taşıyorlar! İstanbul’daki ünlü AVM’de herkesin gözü önünde birlikte oldular
İstanbul Kartal'da bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında, araç içinde uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edilen çift vatandaşlara yakalandı. Durumu fark eden bir kadının "Polis gelecek, ne yapıyorsunuz siz!" diyerek tepki gösterdiği ve o anları kayda aldığı olayda, büyük panik yaşayan çift araçlarıyla hızla otoparktan kaçarak uzaklaştı. Sosyal medyaya yansıyan bu anlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı.