Rezilliklerini her yere taşıyorlar! İstanbul’daki ünlü AVM’de herkesin gözü önünde birlikte oldular

Olay anında bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde, öfkeli bir kadının aracın yanına giderek içerideki çifte bağırdığı anlar yer aldı. Kapısı yarı açık olan araca doğru yönelen kadın, sinir krizi geçirerek "Polis gelecek! Ne yapıyorsunuz siz? Arabanın içinde ne yapıyorsunuz!" sözleriyle duruma isyan etti. Görüntüleri çeken veya o sırada orada bulunan bir başka erkek vatandaşın da araca doğru "Ya ayıp ayıp" diyerek tepkisini dile getirdiği duyuldu.