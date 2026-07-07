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Rezilliklerini her yere taşıyorlar! İstanbul’daki ünlü AVM’de herkesin gözü önünde birlikte oldular

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Rezilliklerini her yere taşıyorlar! İstanbul’daki ünlü AVM’de herkesin gözü önünde birlikte oldular

İstanbul Kartal'da bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında, araç içinde uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edilen çift vatandaşlara yakalandı. Durumu fark eden bir kadının "Polis gelecek, ne yapıyorsunuz siz!" diyerek tepki gösterdiği ve o anları kayda aldığı olayda, büyük panik yaşayan çift araçlarıyla hızla otoparktan kaçarak uzaklaştı. Sosyal medyaya yansıyan bu anlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

#1
Foto - Rezilliklerini her yere taşıyorlar! İstanbul’daki ünlü AVM’de herkesin gözü önünde birlikte oldular

İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir alışveriş merkezinde hafta sonu yaşanan olay, sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. AVM'nin kapalı otopark bölümünde, park halindeki gümüş renkli bir otomobilin içinde uygunsuz davranışlarda bulunduğu öne sürülen bir çift, çevreden geçen vatandaşların dikkatini çekti. Durumu fark eden vatandaşlar çifte sert tepki gösterdi.

#2
Foto - Rezilliklerini her yere taşıyorlar! İstanbul’daki ünlü AVM’de herkesin gözü önünde birlikte oldular

Olay anında bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde, öfkeli bir kadının aracın yanına giderek içerideki çifte bağırdığı anlar yer aldı. Kapısı yarı açık olan araca doğru yönelen kadın, sinir krizi geçirerek "Polis gelecek! Ne yapıyorsunuz siz? Arabanın içinde ne yapıyorsunuz!" sözleriyle duruma isyan etti. Görüntüleri çeken veya o sırada orada bulunan bir başka erkek vatandaşın da araca doğru "Ya ayıp ayıp" diyerek tepkisini dile getirdiği duyuldu.

#3
Foto - Rezilliklerini her yere taşıyorlar! İstanbul’daki ünlü AVM’de herkesin gözü önünde birlikte oldular

Beklemedikleri bir anda vatandaşların baskınına uğrayan ve kamerayla saniye saniye görüntülenen araçtaki şahıslar büyük panik yaşadı. Gelen tepkiler üzerine hızlıca aracın kapısını kapatan sürücü, vatandaşların bağırışları eşliğinde aracı çalıştırdı. Çift, geri manevra yaparak otoparktan hızla uzaklaştı ve gözden kayboldu. Kamusal alanda yaşanan bu olay, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından büyük tepki topladı.

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