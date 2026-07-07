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Yaşam Yüzlercesi aynı anda görüntülendi! Nemrut’ta kelebek tarlası oluştu
Yaşam

Yüzlercesi aynı anda görüntülendi! Nemrut’ta kelebek tarlası oluştu

Yeniakit Publisher
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Bitlis’teki Nemrut Krater Gölü’nde yüzlerce alıç kelebeğinin aynı anda bir araya gelmesi görsel şölen oluşturdu...

Bitlis’teki Nemrut Krater Gölü, bu kez yüzlerce kelebeğin oluşturduğu unutulmaz manzarayla gündeme geldi.

 

Nadir rastlanan bir olay

Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü, zengin doğal yaşamıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bölgede yoğun şekilde gözlemlenen alıç kelebekleri (Aporia crataegi), doğaseverlere görsel şölen sundu. Belirgin siyah damarlı, yarı şeffaf beyaz kanatlarıyla dikkat çeken kelebeklerin toplu halde görülmesi, bölgede nadir rastlanan bir doğa olayı olarak değerlendirildi.

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi, kelebek gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı tarafından kayıt altına alınan görüntüler, adeta "kelebek tarlası"nı andıran manzarayı gözler önüne serdi.

 

Yaklaşık 20 yıldır Nemrut Kalderası'nda kelebek gözlemi yaptığını belirten Subaşı, ilk kez bu kadar yoğun bir alıç kelebeği popülasyonuyla karşılaştığını söyledi. Alıç kelebeklerinin özellikle günün sıcak saatlerinde toplu halde toprak üzerine konarak mineral ihtiyacını karşıladığını ifade eden Subaşı, ortaya çıkan görüntülerin hem bilimsel hem de görsel açıdan büyük önem taşıdığını dile getirdi. Subaşı, "Nemrut Krater Gölü yaklaşık 20 yıldır gözlem yaptığım bir alan. Bol sayıda farklı türlerden kelebek görme imkanı var. Fakat bugün yaptığımız gözlemlerde daha önce görmediğimiz kadar bol miktarda alıç kelebeği olduğunu gözlemledik. Çok güzel videolar ve fotoğraflar çektik" dedi.

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Görenleri hayran bıraktı! Devasa kelebek masalarına kondu

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