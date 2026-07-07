  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Herkes evinde yapabiliyor: Bağırsakları çamaşır suyuyla yıkanmış gibi tertemiz yapıyor Katar doğruladı: Tankerimiz vuruldu! En çok savaş uçağı olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu! Mete Yarar 'farklı algılanabilir' diyerek açıkladı: Türkiye'nin maşası mı olacağız' sorusunu soracaklar Mutfağını yenilemek isteyenlere müjde! ŞOK'a 8 Temmuz çarşamba günü cam ankastre geliyor Gurbetçilere müjde! AJET o uçuşları yarın resmen başlatıyor! Birkaç gün önce gemiyi ortadan ikiye ayırmıştı: Tayfun füzesinin peşine düştüler Otomobilini satacaktı! Ekspertizde ortaya çıkan detay şaşırttı: Araç ‘change’ çıktı Dengeleri değiştirecek hamle: 30 dev petrol ve gaz sahası için son karar çıktı
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Katar doğruladı: Tankerimiz vuruldu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Katar doğruladı: Tankerimiz vuruldu!

Katar, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında "Er-Rukeyyat" isimli petrol tankerinin vurulduğu yönündeki açıklamasını resmen doğruladı.

#1
Foto - Katar doğruladı: Tankerimiz vuruldu!

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya tepki gösterdi.

#2
Foto - Katar doğruladı: Tankerimiz vuruldu!

Ensari, "Er-Rukeyyat'ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçişi sırasında hedef alınması, uluslararası seyrüsefer ve küresel enerji arzı güvenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırı, uluslararası hukukun ağır ve açık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

#3
Foto - Katar doğruladı: Tankerimiz vuruldu!

Saldırıdan İran'ı sorumlu tutan Katarlı sözcü, şunları kaydetti:

#4
Foto - Katar doğruladı: Tankerimiz vuruldu!

"İran İslam Cumhuriyeti'nden, bölge güvenliğini etkileyen veya uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit eden tüm uygulamaları derhal durdurmasını; dar hesaplara hizmet etmek uğruna küresel enerji arzını ve bölge ülkelerinin kaynaklarını tehlikeye atmaktan vazgeçmesini talep ediyor ve bu saldırı ile bundan doğabilecek hukuki sonuçlardan İran'ı sorumlu tutuyoruz."

#5
Foto - Katar doğruladı: Tankerimiz vuruldu!

İran devlet televizyonu ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran donanmasının Hürmüz Boğazı yakınlarında "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankerini vurduğunu bildirmişti.

#6
Foto - Katar doğruladı: Tankerimiz vuruldu!

Haberde, Katar'a ait "Al-Rekayyat" gemisinin "ABD Donanması desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Umman rotasından geçmeyi planladığını ancak tekrarlanan uyarıları görmezden geldikten sonra hedef alındığı" belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
THY’den Ankara uçuşlarıyla ilgili duyuru: Ücretsiz yapılacak
Gündem

THY’den Ankara uçuşlarıyla ilgili duyuru: Ücretsiz yapılacak

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36'ncı NATO Zirvesi nedeniyle uçuşlarda yaşanacak aksaklıklar nedeniyle Türk Hava Yoll..
Artan sıcaklıklar yaban hayatını da etkiledi! Dev yılanlar yeniden ortaya çıktı
Yerel

Artan sıcaklıklar yaban hayatını da etkiledi! Dev yılanlar yeniden ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sıcak havayla birlikte ortaya çıkan yaklaşık üç metre uzunluğundaki yılanlar amatör kameralara yansıdı...
İmamoğlu ve ekibinin casusluk davasında flaş gelişme
Gündem

İmamoğlu ve ekibinin casusluk davasında flaş gelişme

İstanbul'daki casusluk davasında flaş gelişme yaşandı. Savcı, "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğunun devamını..
Belçika ABD'yi ezdi geçti!
Spor

Belçika ABD'yi ezdi geçti!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, Beyaz Saray'ın cezalı oyuncu Folarin Balogun için devreye girdiği kriz dolu maçta ev sahibi A..
KHK’lıların avukatlığına soyunan siyasetçi eskisine tepki! "Brütüs Hüseyin"
Siyaset

KHK’lıların avukatlığına soyunan siyasetçi eskisine tepki! “Brütüs Hüseyin”

Hüseyin Çelik’in KHK’lılara ve sözde Barış Akademisyenlerine yönelik destek açıklamaları ile AK Parti-MHP ittifakına yönelik eleştirileri, k..
CHP’nin gölge tarım bakanıydı! Çiftliğinin 'hastalıktan ari sertifikası' iptal edildi
Tarım

CHP’nin gölge tarım bakanıydı! Çiftliğinin 'hastalıktan ari sertifikası' iptal edildi

CHP’nin sözde ‘Gölge Tarım Bakanı’ olarak adlandırılan Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu ismi Sencer Solakoğlu’nun Bursa’daki çiftliği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23