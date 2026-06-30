Ve müthiş haber geldi: Yerli ve milli akıllı telefon Türkiye'ye duyuruldu
Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 2026 Stratejik Yol Haritası Değerlendirme Toplantısı'nda yerli ve milli akıllı telefon müjdesini verdi.
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Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 2026 Stratejik Yol Haritası Değerlendirme Toplantısı'nda yerli ve milli akıllı telefon müjdesini verdi.
Telekomünikasyon devi Türk Telekom, yılın ikinci yarısındaki hedeflerini ve küresel vizyonunu belirlemek üzere üst yönetim kadrosuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin de katıldığı strateji toplantısında, hem adanın dijital dönüşümüne hem de Türkiye'nin teknoloji ihraç eden bir bölgesel güce dönüşmesine yönelik kritik kararlar açıklandı.
Toplantıda konuşan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, geçtiğimiz yıl Türkiye ile KKTC devletleri arasında imzalanan anlaşmayı hatırlatarak, adanın dijital dönüşüm sorumluluğunun Türk Telekom'a verildiğini vurguladı.
KKTC'deki 150 bin haneyi yüksek hızlı fiber internetle buluşturacaklarını belirten Şahin, "Kuzey Kıbrıs’ın fiber dönüşümü için 100 milyon doları aşan bir yatırım planladık. Resmi prosedür için gerekli şirket kurulumları da dahil olmak üzere tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Hedefimiz yalnızca güçlü bir haberleşme altyapısı kurmak değil; sağlıktan eğitime, kamudan finansa kadar her alanda dijitalleşmeyi hızlandırarak Kuzey Kıbrıs'ın 'Dijital Ada' vizyonunu gerçeğe dönüştürmektir" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise Türk Telekom'un 1990'ların ortalarından bu yana denizaltı fiber kablolarıyla KKTC'yi dünyaya bağladığını hatırlattı. Adadaki telekomünikasyon altyapısının günümüz teknolojisinin gerisinde kaldığını belirten Başçeri, "Ülkelerimiz arasında imzalanan protokolün yürürlüğe girmesinin önündeki engellerin bir an evvel ortadan kalkmasını bekliyoruz. Bir üniversite adası olan KKTC'nin 'bilişim adası' olması yönünde atılacak adımlara Türk Telekom’un sağlayacağı katkı stratejik önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.
Türk Telekom'un dışa bağımlılığı azaltacak teknoloji hamlelerine de değinen CEO Ebubekir Şahin, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği cihaz üretim sürecine dair önemli bir duyuru yaptı.
Yerlilik ve millilik vizyonunu sadece altyapıda değil, son kullanıcı ürünlerinde de hayata geçirdiklerini vurgulayan Şahin, "Kendi ürünlerimizle, yerli girişimlere ve teknolojilere desteğimizle daima ülkemize kazandırmanın peşindeyiz. İlk yerli ve milli akıllı telefonumuzu sunmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fiyat ve performans olarak çok iddialı olan bu ürünü yakında tüm Türkiye’nin hizmetine sunacağız" diyerek akıllı telefon pazarına iddialı bir giriş yapacaklarının sinyalini verdi.
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