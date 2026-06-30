Ve müthiş haber geldi: Yerli ve milli akıllı telefon Türkiye'ye duyuruldu

Yerlilik ve millilik vizyonunu sadece altyapıda değil, son kullanıcı ürünlerinde de hayata geçirdiklerini vurgulayan Şahin, "Kendi ürünlerimizle, yerli girişimlere ve teknolojilere desteğimizle daima ülkemize kazandırmanın peşindeyiz. İlk yerli ve milli akıllı telefonumuzu sunmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fiyat ve performans olarak çok iddialı olan bu ürünü yakında tüm Türkiye’nin hizmetine sunacağız" diyerek akıllı telefon pazarına iddialı bir giriş yapacaklarının sinyalini verdi.