Cevdet Yılmaz NATO Forumu'nda açıkladı: Savunmada dünya 11'incisiyiz, hedef ilk 10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu'nda konuştu. Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişini somut rakamlarla ortaya koyan Yılmaz, müttefiklere de açık bir çağrı yaptı: Aradaki kısıtlamalar kalksın.

Yılmaz, Türkiye'nin bugün dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11'inci sırada yer aldığını vurguladı. Ardından hedefi açıkladı: İlk 10 ülke içine girmek.

36'ncı NATO Liderler Zirvesi, Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen forumla başladı. Foruma NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile müttefik ülkelerin üst düzey yetkilileri ve savunma şirketlerinin yöneticileri katıldı.

Rakamlar konuştu: 11 milyar dolar ve dünya 11'inciliği

Yılmaz, savunma sanayiinin kapsamlı bir dönüşüm geçirdiğini belirtti. Ürün yelpazesinin artık hava, kara, deniz, siber ve uzay alanlarının hepsini kapsadığını söyledi.

İşte o çıkışın en net kanıtı: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yerlilik oranı yüzde 80'i aştı. Yılmaz, bu çabalar sayesinde Türkiye'nin müttefik ülkeler içinde güvenilir bir tedarik kaynağı ve proje ortağı haline geldiğini kaydetti.

Yılmaz bir başka çarpıcı rakamı da paylaştı: Savunma ve havacılık ihracatı son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aştı. Bu ihracatın yarıdan fazlası NATO müttefiklerine ve AB ülkelerine gerçekleşti.

Yılmaz, Türkiye'nin İHA ve SİHA'larından elektronik harp sistemlerine, savaş gemilerinden 5'inci nesil savaş uçağına ve derin taarruz yeteneklerine kadar her alanda son teknolojiye sahip sistemler ürettiğini anlattı. Tabloyu taçlandıran cümle ise şuydu: Dünyanın en büyük 100 savunma şirketinden 5'i Türk firması.

Yılmaz, bu aşamanın tesadüf olmadığını belirtti. Türkiye'nin bu ilerlemeyi kamu ile sanayinin birlikte çalışmasıyla ve firmaları sürece en baştan dahil ederek yakaladığını söyledi.

Bakan Güler: Taahhütleri kabiliyete dönüştürelim

Forumun açılış konuşmasını yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İttifak'ın geleceğini şekillendirecek en kritik alanlardan birini, yani savunma sanayii kapasitesini masaya yatırdıklarını söyledi. Ukrayna'daki savaşın mühimmat tedarik hızının, insansız sistemlerin ve hava-füze savunmasının ne kadar belirleyici olduğunu gösterdiğini anlattı.

Güler, Türkiye'nin yerli ve milli üretim kapasitesini küresel ölçekte dikkat çeken bir seviyeye taşıdığını vurguladı. Tersanelerde onlarca askeri geminin eş zamanlı inşa edildiğini hatırlattı.

Peki somut göstergeler neydi? Güler sıraladı: ALTAY ana muharebe tankı seri üretim safhasına geçti. KAAN programı, Türkiye'nin muharip hava platformları geliştirme kapasitesinde yeni bir lige çıktığını gösterdi.

Son yıllarda 155 mm mühimmat üretim kapasitesi hızla arttı. ROKETSAN'ın yatırımlarıyla füze ve mühimmat üretimi büyüdü. ASELSAN ve HAVELSAN ise radar, elektronik harp ve yapay zeka destekli sistemlerde kapasiteyi ileri taşıdı.

Güler, NATO'nun yüzde 5 savunma yatırım taahhüdünü de önemli gördüğünü belirtti. Konuşmasını net bir çağrıyla bitirdi: "Taahhütleri kabiliyete dönüştürelim. Kaynakları üretime dönüştürelim. Sanayi gücümüzü caydırıcılığa dönüştürelim."

Rutte'den futbol benzetmesi ve 4 milyon top mermisi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvenin FIFA Dünya Kupası'na denk geldiğini belirterek futbol üzerinden bir benzetme yaptı. Hiçbir takımın tek bir parlak oyuncuyla kazanmadığını, savunma sanayiinin ise takımın arkasındaki antrenörler olduğunu söyledi. "Hiç kimse tek başına kazanamaz, NATO da aynı şekilde caydırıcı olabilmek ve savunma yapabilmek için takım olmak lazım" dedi.

Rutte'nin verdiği rakam ise üretim gücünün geldiği noktayı gösterdi: Önümüzdeki yıldan itibaren 4 milyon top mermisi üretimi hedefleniyor. Bu, önceki yıla göre 2 kat artış anlamına geliyor. Rutte, "Bizim makinelerimizin de artık kükremesi gerekiyor" ifadesini kullandı ve zamanın lüks olmadığını vurguladı.

Yılmaz'dan müttefiklere net çağrı

Yılmaz, İttifak'ın "NATO 3.0" olarak adlandırılan yeni bir döneme adım attığını, bu dönemde külfetin daha adil paylaşılacağını düşündüğünü söyledi. Geçen yıl Lahey'de alınan savunma harcamalarını artırma kararının müttefiklerce kayda değer ölçüde yerine getirildiğini belirtti. Rutte'nin sık kullandığı "Teksas'tan Ankara'ya" ifadesinin son derece anlamlı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, günün en kritik mesajını da burada verdi. Müttefikler arasındaki ticaret kısıtlamalarının ve yaptırımların İttifak'ın askeri hazırlığını ve kolektif güvenliği zayıflattığını söyledi. Yılmaz'ın talebi netti: Müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı, Türkiye başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmeli. Aksi halde üretim kapasitesinin gelişiminin yavaşlayacağını, maliyetlerin artacağını belirtti.

Bu gücün arkasındaki 100 bin kişi

Yılmaz, tüm bu yapının her şeyden önce insan gücüne dayandığını vurguladı. Rakamlar genç ve dinamik bir tabloyu ortaya koydu: Savunma sanayii iş gücünün ortalama yaşı 34, mühendislerin yarısı ise kadın.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 100 bini aşkın nitelikli istihdam ile hızla artan ihracatın ve sivil endüstrilere yayılan teknolojik yeniliklerin ekonomik kalkınmaya da katkı sunduğunu anlattı. Yapay zeka başta olmak üzere teknolojinin gelişimiyle inovasyonun öneminin hiç olmadığı kadar arttığını söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin bu güvenlik mimarisinde "güçlü, güvenilir ve katkı sağlayan bir ortak" olarak yer almaya hazır olduğunu belirtti.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Türkiye savunma ihracatında dünyada kaçıncı sırada? Cevdet Yılmaz'a göre Türkiye, savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11'inci sırada; hedef ilk 10 ülke içine girmek.

Savunma ve havacılık ihracatı ne kadar? Son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aştı; ihracatın yarıdan fazlası NATO müttefiklerine ve AB ülkelerine gerçekleşti.

TSK envanterinde yerlilik oranı ne durumda? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yerlilik oranı yüzde 80'i aştı.

Forum nerede düzenlendi? 36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki NATO Savunma Sanayii Forumu, Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde başladı.

Rakamlar ortada, hedef belli. Peki sizce Türkiye ilk 10'a ne zaman girer, görüşlerinizi yorumlarda paylaşır mısınız?

Kaynak: DHA