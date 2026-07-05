Geleceğin mühendisleri geliştirdi! Bu da lazerli hava savunma sistemi

Sistemin hafiflik ve performans odaklı tasarlandığını anlatan Aktaş, şöyle konuştu: "Tüm hava koşullarına ve ekstrem şartlara hazır olacak şekilde sistemler geliştirmeye çalışıyoruz. Yarışma ortamında yaşanabilecek olumsuzluklar sistemin bozulmasına ve uzun tamir sürelerine yol açabiliyor. Bu nedenle çalışmalarımızı dayanıklılık ve optimizasyon üzerine yoğunlaştırdık. Sistemimizde mercek odaklı ağır bir kamera yerine daha hafif bir kamera kullanıyoruz. Bunu da yapay zeka modelimizi geliştirerek mümkün hale getirdik. Sistemimiz yalnızca kamerasıyla değil, tüm bileşenleriyle optimize edildi. Mini İHA'ları ve dronları uzaktan tanıyıp lazerle etkisiz hale getiriyoruz. Bunu yaparken yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisinden yararlanıyoruz. Modelimiz hedefi tespit ediyor, ardından motorlarımız lazer sistemini hedefe yönlendirerek hedefe angaje oluyor."