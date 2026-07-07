Beşiktaş kaleci transferini duyurdu! Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş, Doğan Alemdar'ı transfer ettiğini resmen duyurdu. Siyah beyazlılar, oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceği açıkladı.
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Beşiktaş, Doğan Alemdar'ı transfer ettiğini resmen duyurdu. Siyah beyazlılar, oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceği açıkladı.
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Alexander Nübel'in ardından kaleci rotasyonunda bu kez Başakşehir'den Doğan Alemdar transferinde mutlu sona ulaştı.
Siyah beyazlılar, Doğan Alemdar transferini duyurdu. Siyah beyazlılar, oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:
Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir.
Doğan Alemdar’ı taşıyan uçak 18.40’ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır.
Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Kayserispor'da başlayan Doğan Alemdar, 2021'de Fransa temsilcisi Rennes'e transfer oldu. Fransa'nın Troyes takımında da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki file bekçisini, geçen sezon başında Başakşehir kadrosuna kattı. Doğan Alemdar, geçen sezon Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi.
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