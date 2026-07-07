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Beşiktaş kaleci transferini duyurdu! Bu akşam İstanbul’a geliyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Beşiktaş kaleci transferini duyurdu! Bu akşam İstanbul’a geliyor

Beşiktaş, Doğan Alemdar'ı transfer ettiğini resmen duyurdu. Siyah beyazlılar, oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceği açıkladı.

#1
Foto - Beşiktaş kaleci transferini duyurdu! Bu akşam İstanbul’a geliyor

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Alexander Nübel'in ardından kaleci rotasyonunda bu kez Başakşehir'den Doğan Alemdar transferinde mutlu sona ulaştı.

#2
Foto - Beşiktaş kaleci transferini duyurdu! Bu akşam İstanbul’a geliyor

Siyah beyazlılar, Doğan Alemdar transferini duyurdu. Siyah beyazlılar, oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.

#3
Foto - Beşiktaş kaleci transferini duyurdu! Bu akşam İstanbul’a geliyor

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

#4
Foto - Beşiktaş kaleci transferini duyurdu! Bu akşam İstanbul’a geliyor

Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir.

#5
Foto - Beşiktaş kaleci transferini duyurdu! Bu akşam İstanbul’a geliyor

Doğan Alemdar’ı taşıyan uçak 18.40’ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır.

#6
Foto - Beşiktaş kaleci transferini duyurdu! Bu akşam İstanbul’a geliyor

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Kayserispor'da başlayan Doğan Alemdar, 2021'de Fransa temsilcisi Rennes'e transfer oldu. Fransa'nın Troyes takımında da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki file bekçisini, geçen sezon başında Başakşehir kadrosuna kattı. Doğan Alemdar, geçen sezon Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi.

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