AK Partili belediye başkanı istifa etti: Son dakika olarak duyuruldu
Afyonkarahisar Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Altay, AK Parti'den istifa etti. Gelişmeyi AK Parti Afyon İl Başkanlığı duyurdu.
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Afyonkarahisar Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Altay, AK Parti'den istifa etti. Gelişmeyi AK Parti Afyon İl Başkanlığı duyurdu.
Afyonkarahisar'da, AK Partili Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay, görevinden istifa etti.
Henüz istifanın gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmazken, AK Parti'den açıklama geldi.
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Merkez Gebeceler Belediye Başkanı İsa Atay, AK Parti üyeliğinden istifa etmiş olup, partimizle yolları ayrılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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