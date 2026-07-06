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İSLAM 6 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

6 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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6 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (6 Temmuz 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٩٨) فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجٖيمِ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(98) Kur’an okuyacağın vakit, o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.

(Nahl Suresi, 20/68)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 TEFSİRİ:

Hitap Hz. Peygamber’e olmakla birlikte onun şahsında bütün insanların dikkati, bunca hikmetli bilgi ve uyarılar içeren Kur’an’a çekilmektedir; çünkü bu ve benzeri müjde, irşad ve uyarılarıyla Kur’an-ı Kerîm insanlığa en doğru ve en güvenilir rehberdir.

Fakat Kur’an’ın rehberliğinden yararlanabilmek için âyette, “kovulmuş şeytan”ın vesveselerine karşı Allah Teâlâ’ya sığınmamız öğütlenmekte; böylece dolaylı olarak zihin ve kalbimizi kötü duygu ve düşüncelerden uzaklaştırıp Kur’an’ın ışığına açmamız gerektiğine işaret edilmektedir. Bu öğüt dolayısıyla müslümanların Kur’an okumaya başlarken “besmele”den önce “eûzü” çekmeleri gelenek olmuştur (ayrıca bk. Fâtiha 1/1, “eûzü”nün tefsiri).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 439

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kendisine aklını yerinde kullanma becerisi verilen kimse, kurtuluşa ermiştir."

Kaynak: Beyhâkî, Şuabu’l- İman, IV/159

 

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