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Dengeleri değiştirecek hamle: 30 dev petrol ve gaz sahası için son karar çıktı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dengeleri değiştirecek hamle: 30 dev petrol ve gaz sahası için son karar çıktı

Dünyanın önemli rezervlerine sahip olan Kazakistan'da enerji alanında önemli bir karara imza atıldı. Ülkedeki 30 petrol ve gaz sahası devreye alınıyor.

#1
Foto - Dengeleri değiştirecek hamle: 30 dev petrol ve gaz sahası için son karar çıktı

Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenjenov, ülkesinin 2035 yılına kadar 30 petrol ve doğal gaz sahasını işletmeye almayı planladığını bildirdi.

#2
Foto - Dengeleri değiştirecek hamle: 30 dev petrol ve gaz sahası için son karar çıktı

Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenjenov, hükümet toplantısında yaptığı konuşmada ticari doğal gaz kaynak tabanının genişletilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

#3
Foto - Dengeleri değiştirecek hamle: 30 dev petrol ve gaz sahası için son karar çıktı

Akkenjenov, doğal gaz sektörünün geliştirilmesine yönelik 2025-2029 dönemi kapsamlı planı ile 2035 yılına kadar yeni perspektifli hidrokarbon sahalarının işletmeye alınmasına ilişkin planın onaylandığını anımsattı.

#4
Foto - Dengeleri değiştirecek hamle: 30 dev petrol ve gaz sahası için son karar çıktı

Bakan Akkenjenov, "Plan kapsamında 30 saha öngörülüyor. Bugüne kadar QazaqGaz ile 9 sözleşme imzalandı.

#5
Foto - Dengeleri değiştirecek hamle: 30 dev petrol ve gaz sahası için son karar çıktı

Bunlardan 6 proje arama aşamasında, 3 proje ise üretim aşamasında bulunuyor. 2023-2025 yılları arasında QazaqGaz ve KazMunayGas ulusal şirketleri tarafından Anabay, Barhannaya, Rojkovskoye ve Batı Prorva sahaları ticari üretime açıldı" ifadelerini kullandı.

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