Türkiye’nin ilk “Yeşil Doğan” OSB’si büyüyor

Türkiye’nin ilk “Yeşil Doğan” Organize Sanayi Bölgesi olan TÜİOSB’de yeni yatırım etabı açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının MEYDİP sistemi üzerinden yapılacak başvurular, 27 Temmuz’a kadar devam edecek.

TÜİOSB, sürdürülebilir üretim ve dijital sanayi vizyonuyla büyümesini sürdürürken, altyapısı tamamlanan ilk etapta tüm sanayi parsellerinin tahsis edilmesinin ardından sanayicilerden gelen yoğun talep üzerine yeni yatırım alanını hizmete açtı. İlk etapta 200 bin metrekarelik bölüm için gerçekleştirilecek ön tahsis başvuruları, 6-27 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecek.

“226 hektarlık güçlü bir sanayi altyapısına ulaşıyoruz”

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, yeni yatırım etabının yalnızca bölge sanayisi için değil, Türkiye’nin yeşil dönüşüm hedefleri açısından da önemli olduğunu belirtti. Akyürek Balta, sanayicilere sadece sanayi parseli değil, düşük karbon ayak izine sahip, dijitalleşme odaklı ve sürdürülebilir bir üretim ekosistemi sunduklarını ifade ederek, "3. alan ile birlikte toplam 226 hektarlık güçlü bir sanayi altyapısına ulaşıyoruz. Bu büyüme, bölgemizin üretim kapasitesini artırırken yatırımcılarımızı küresel ticaretin yeni kurallarına da hazırlıyor" dedi.

Üretim başladı

118 hektarlık ilk etapta altyapı çalışmalarının tamamlandığını, son yol düzenlemelerinin ise sürdüğünü kaydeden Akyürek Balta, 60 sanayi parselinin tamamının tahsis edildiğini söyledi. Bölgede yer alan 49 firmadan 21’inin inşaat ruhsatı aldığını, 10 firmanın inşaat çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Gül Akyürek Balta, 6 fabrikanın ise üretime başladığını ifade etti. Akyürek Balta, "Bugün TÜİOSB’de üretim başladı, yeni fabrikalar yükseliyor. Bu tablo, sanayicimizin güvenini ve bölgemizin yatırım cazibesini açık biçimde ortaya koyuyor. Altyapısı tamamlanmış, planlı ve sürdürülebilir bir üretim alanı arayan yatırımcılar için TÜİOSB güçlü bir merkez haline geldi" diye konuştu.

Farklı sektörlere kapı açacak

Yeni yatırım alanının Karma Organize Sanayi Bölgesi statüsünde hizmet vereceğini belirten Akyürek Balta, böylece sadece gıda sektörünün değil, orta ve yüksek teknolojiyle üretim yapan farklı sektörlerden yatırımcıların da bölgede yer alabileceğini söyledi. Akyürek Balta, "Yeni alanımızla birlikte TÜİOSB’yi farklı sektörlerin bir arada değer ürettiği, teknolojiye ve sürdürülebilirliğe dayalı entegre bir üretim üssü olarak büyütüyoruz. Karma OSB statümüz, yatırımcılarımız için daha geniş bir sektör çeşitliliği ve daha güçlü bir iş birliği zemini oluşturacak" ifadelerini kullandı.

İhracat avantajı sağlayacak

Dünya Bankası onaylı altyapısıyla Türkiye’nin ilk ’Yeşil Doğan OSB’si unvanını taşıyan TÜİOSB’nin, düşük karbon ayak izine sahip yeşil ve dijital altyapısıyla yatırımcılara küresel ticaretin yeni koşullarına uygun üretim imkanı sunduğunu dile getiren Gül Akyürek Balta, özellikle Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kriterlerine uyum açısından bölgenin önemli avantajlar sağlayacağını kaydetti.

Sanayide rekabetin artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil, çevresel uyum, enerji verimliliği ve dijitalleşme kabiliyetiyle ölçüldüğünü vurgulayan Akyürek Balta, TÜİOSB’de yatırım yapan firmaların bugünün ihtiyaçlarına cevap veren ve geleceğin ticaret koşullarına hazır bir altyapıyla üretim yapma imkanına kavuşacağını söyledi.

Alanın ilk 200 bin metrekarelik bölümüne yönelik ön tahsis başvuruları 27 Temmuz’a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının MEYDİP sistemi üzerinden yapılabilecek. Başvuruda bulunan firmalar uygun fiyat avantajı ile 24 aya varan taksit imkanından da yararlanabilecek.