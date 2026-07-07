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Sanki Türkiye’yi defalarca şikayet eden kendisi değildi! Özgür'de 180 derecelik dönüş

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AA Giriş Tarihi:

Sanki Türkiye’yi defalarca şikayet eden kendisi değildi! Özgür'de 180 derecelik dönüş

Gittiği ülkelerde defalarca Türkiye'yi şikayet eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 180 derecelik bir dönüş yaptı.

#1
Foto - Sanki Türkiye’yi defalarca şikayet eden kendisi değildi! Özgür'de 180 derecelik dönüş

Özel, Eskişehir Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Grup Toplantısı"nda konuştu.

#2
Foto - Sanki Türkiye’yi defalarca şikayet eden kendisi değildi! Özgür'de 180 derecelik dönüş

Özgür Özel, Türkiye'nin bugün ve yarın 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, şunları söyledi:

#3
Foto - Sanki Türkiye’yi defalarca şikayet eden kendisi değildi! Özgür'de 180 derecelik dönüş

"Biz son yerel seçimin birinci partisi olarak böyle bir dönemde, böyle bir ev sahipliğini önemsiyoruz. Elbette çok iyi bir ev sahipliği yapılmalıdır. Yabancı liderler, heyetler ağırlanmalı, Türkiye'yi gezmeli, görmeliler.

#4
Foto - Sanki Türkiye’yi defalarca şikayet eden kendisi değildi! Özgür'de 180 derecelik dönüş

NATO'da sözümüz geçsin, Türkiye bölgesel ve küresel gelişmelerde söz ve karar sahibi olsun, oyun kurucu bir ülke olsun isteriz. Ülkemizin milli menfaatlerinin iktidarıyla muhalefetiyle birlikte savunulmasını ve bu tip organizasyonların hep birlikte sahiplenilmesini arzu ederiz."

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