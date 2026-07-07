Sanki Türkiye’yi defalarca şikayet eden kendisi değildi! Özgür'de 180 derecelik dönüş
Gittiği ülkelerde defalarca Türkiye'yi şikayet eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 180 derecelik bir dönüş yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gittiği ülkelerde defalarca Türkiye'yi şikayet eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 180 derecelik bir dönüş yaptı.
Özel, Eskişehir Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Grup Toplantısı"nda konuştu.
Özgür Özel, Türkiye'nin bugün ve yarın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, şunları söyledi:
"Biz son yerel seçimin birinci partisi olarak böyle bir dönemde, böyle bir ev sahipliğini önemsiyoruz. Elbette çok iyi bir ev sahipliği yapılmalıdır. Yabancı liderler, heyetler ağırlanmalı, Türkiye'yi gezmeli, görmeliler.
NATO'da sözümüz geçsin, Türkiye bölgesel ve küresel gelişmelerde söz ve karar sahibi olsun, oyun kurucu bir ülke olsun isteriz. Ülkemizin milli menfaatlerinin iktidarıyla muhalefetiyle birlikte savunulmasını ve bu tip organizasyonların hep birlikte sahiplenilmesini arzu ederiz."
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