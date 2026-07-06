Çılgınlar gibi füze yığıp Türkiye’yi kuşatıyorlar! Alçak plana tam 5 ülke daha dahil edildi

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Keleş, İsrail'in "Türkiye bizi kuşatıyor" düşüncesinin oldukça baskın olduğunu savunarak, bu nedenle Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etti. İran'ın ardından hedefin Türkiye'yi uluslararası alanda şeytanlaştırmak olduğunu ileri süren Keleş, İsrail'in bölgesel bir kuşatma stratejisi izlediğini, ancak Türkiye'nin askeri kapasitesinin bu kuşatmayı kırabilecek düzeyde olduğunu söyledi.