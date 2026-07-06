Çılgınlar gibi füze yığıp Türkiye’yi kuşatıyorlar! Alçak plana tam 5 ülke daha dahil edildi
İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Romanya’ya füze sistemleri yerleştirirken, Türkiye’yi kuşatmaya yönelik hattını genişletmek için Bulgaristan, Arnavutluk, Sırbistan, Macaristan ve Moldova ile görüşmelere başladı. Doğu Akdeniz, Balkanlar ve Karadeniz’deki radar ve önleme sistemlerini tek merkezde toplamaya çalışan İsrail’e karşı Türkiye, Çelik Kubbe başta olmak üzere savunma sanayi projeleriyle caydırıcılığını artırıyor.