Arpaguş, Bursa’da başlattı: 2026 yaz Kur’an kursları kapılarını açtı! Milyonlarca çocuk Kur’an’la buluşacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Bursa'da gerçekleştirilen "2026 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı"na katıldı.

Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Arpaguş, okulların tatile girmesiyle bu hafta yaz Kur'an kurslarının ülke genelinde yeni bir heyecanla açılacağını söyledi.

Arpaguş, yaz Kur'an kurslarının çocukları ve gençleri Kur'an-ı Kerim'in dünyasıyla buluşturan, onların dini bilgi, ahlaki değer ve manevi bilinçle yetişmelerine rehberlik eden önemli eğitim yuvaları olduğunun altını çizerek bu eğitimin temel gayesinin, Kur'an ve sünnetin rehberliğinde sorumluluk sahibi, vicdanlı, merhametli, dürüst ve güzel ahlaklı bireyler yetiştirmek ve onları bu değerlerle donatıp geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi. Arpaguş, geleceğin teminatı olan çocukların iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olarak yetişmelerini sağlamanın en öncelikli görevleri arasında yer aldığını da kaydetti.

İYİLİK SEFERBERLİĞİ

Arpaguş, günümüzde teknolojinin pek çok konuyu çok hızlı şekilde değiştirip dönüştürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnsanı insan yapan değerleri koruyabilmek, nesillerimizi manevi değerlerle buluşturarak onlara sağlam bir kimlik kazandırmak ve kökleriyle irtibatlarını güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Geride bıraktığımız 2025 yılında ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen yaz Kur'an kurslarımız büyük bir iyilik, irfan ve ahlak seferberliğine dönüşmüştür. Fedakar öğreticilerimizin rehberliğinde, camilerimiz ve Kur'an kurslarımızda yürüttüğümüz bu eğitim sayesinde 2 milyon 500 bin evladımız Kur'an-ı Kerim'le, camiyle ve manevi değerlerle buluşma imkanı elde etmiştir."

Arpaguş, rakamların yalnızca sayısal bir başarının değil, aynı zamanda milyonlarca çocuğun kalbine dokunuşun ifadesi olduğunu altını çizerek, bu yıl da aynı heyecan, samimiyet ve inançla çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

AİLELERE KURSLARI SAHİPLENİN ÇAĞRISI

Yaz Kur'an kurslarından azami derecede verim alabilmek için velilerin desteğinin son derece önemli olduğunu ifade eden Arpaguş, "Çocuklar, anne ve babalarının değer verdiği şeylere değer verir, onların önemsediklerini önemserler. Ailelerin sahiplenmediği eğitimin başarıya ulaşması oldukça zordur. Bu nedenle çocuklarımızın eğitimine her türlü desteği vermenizi ve bu hususta hiçbir fedakarlıktan kaçınmamanızı istirham ediyorum. Her çocuğun farklı bir ilgi alanına, öğrenme biçimine ve gelişim düzeyine sahip olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Eğitimimizi onların yaşlarına, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun yöntemlerle zenginleştirelim. Çocuklarımızın camilerimizden yalnızca bilgiyle değil sevgiyle, güvenle ve güzel anılarla ayrılmaları için çaba ve gayret sarf edelim. Öğrencilerimizle iletişimimizi nezaket, zarafet ve muhabbet ekseninde tesis edelim. Yaz Kur'an kursları çocuklar için dostluğun, kardeşliğin, sevginin ve paylaşmanın yaşandığı özel bir buluşma noktası olacaktır. Camilerimizde arkadaşlarınızla birlikte öğrenmenin, paylaşmanın, oyunlar oynamanın, etkinliklere katılmanın ve birlikte güzel vakit geçirmenin doyasıya sevincini yaşayacaksınız. Yaz Kur'an kurslarımıza katılan bütün yavrularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, il ve ilçe müftülüklerimize, büyük bir samimiyet ve heyecanla yaz kurslarında hizmet edecek olan hocalarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Cenabıhak, bu eğitim dönemini hem yavrularımız hem de aziz milletimiz için hayırlara vesile kılsın" dedi.

BUGÜNE DEĞİL YARINLARA YATIRIM

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da çocukluk ve gençlik yıllarının, insan hayatının en güçlü izlerinin bırakıldığı dönem olduğunu ve bu yıllarda edinen bilgi kadar kazanılan değerlerin de insanın karakterini, hayata bakışını ve geleceğe dair duruşunu şekillendirdiğini aktardı.

Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin, hakkı gözetmeyi, kul hakkına riayet etmeyi, anne babaya hürmeti, komşuya vefayı, çevreye karşı sorumluluğu ve yaratılanı, yaratandan ötürü sevebilmeyi de öğrettiğini dile getiren Ayyıldız, "Bugün çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı en büyük imtihanlardan biri, bilgiye ulaşmanın kolay olmasına rağmen doğru yanlıştan ayırabilmenin giderek zorlaşmasıdır. Böylesi bir dönemde sağlam bir değer zemini oluşturmak geleceğimize yapılabilecek en kıymetli yatırımlarından biridir" dedi.

Ayyıldız, yaz Kur'an kurslarının da bu bakımdan sadece bugüne değil yarınlara yapılan sessiz fakat çok güçlü bir katkı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından kentteki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler tarafından Karagöz ve Hacivat gösterisi izletildi, koro ve şiir dinletisi sunuldu.