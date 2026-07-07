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Şu ana kadar hiç olmadık şeyler oluyor: Türkiye'ye karşı OHAL ilan edildi

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Şu ana kadar hiç olmadık şeyler oluyor: Türkiye'ye karşı OHAL ilan edildi

CNN Türk ABD muhabiri Yunus Paksoy, ABD'de Türkiye'ye karşı OHAL ilan edildiğini ve yapılan lobi faaliyetlerinin inanılmaz noktalara ulaştığını söyledi.

#1
Foto - Şu ana kadar hiç olmadık şeyler oluyor: Türkiye'ye karşı OHAL ilan edildi

Paksoy, ABD'de Türkiye'ye F-35 satışı konusunda yoğun bir lobi faaliyeti yürütüldüğünü belirterek, "Trump'ın mesajları sonrası Amerika'da Kongre üyeleri adeta olağanüstü bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Bunu mecaz anlamda söylemiyorum. Yunan lobisi, 50 eyalette yaşayan Yunanlara çağrı yaparak, 'Hemen bölgenizdeki Kongre üyesinin ofisini arayın ve Türkiye'ye F-35 satılmasını engellemek için baskı yapın' mesajını paylaştı" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Şu ana kadar hiç olmadık şeyler oluyor: Türkiye'ye karşı OHAL ilan edildi

İsrail cephesinde de benzer girişimlerin yaşandığını öne süren Paksoy, "İsrail'de Kanal 12'nin aktardığına göre Netanyahu, Trump'ı bizzat arayarak 'Türklere F-35 satma' talebinde bulundu" dedi.

#3
Foto - Şu ana kadar hiç olmadık şeyler oluyor: Türkiye'ye karşı OHAL ilan edildi

Netanyahu'nun Fox News'e konuk olmasını da değerlendiren Paksoy, "Bugün sabah saatlerinde Netanyahu, Trump'ın gün boyunca takip ettiği Fox News'teki programa katıldı. Trump'ın izleyeceğini bildiği için bunu yapıyor. ABD'de Trump'a doğrudan ulaşamıyorsanız Fox News'e çıkarsınız; bu sayede ona ulaşmış olursunuz. Bunu Washington'da herkes bilir" diye konuştu.

#4
Foto - Şu ana kadar hiç olmadık şeyler oluyor: Türkiye'ye karşı OHAL ilan edildi

Yaşanan gelişmelerin dikkat çekici olduğunu ifade eden Paksoy, "İsrail artık televizyon programına çıkıp 'Türklere ne olur F-35 satmayın' diye Fox üzerinden çağrıda bulunacak noktaya geldiyse, bu Trump'ın verdiği mesajların karşılık bulduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Şu ana kadar hiç olmadık şeyler oluyor: Türkiye'ye karşı OHAL ilan edildi

Ankara'da F-35 konusunda kısa vadede resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağının belirsiz olduğunu söyleyen Paksoy, "Ankara'da F-35 müjdesi verilir mi verilmez mi bilmiyorum; verilmemesi de çok önemli değil. Ancak yaşanan gelişmeler, uçakların er ya da geç Türkiye'ye geleceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Cengiz selçuk

Yunanistan in bır işe yaramagını beleş çı olduğu. Yahudi lerinin çatal dilli olduğunu ABD anladi
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