Şu ana kadar hiç olmadık şeyler oluyor: Türkiye'ye karşı OHAL ilan edildi

Netanyahu'nun Fox News'e konuk olmasını da değerlendiren Paksoy, "Bugün sabah saatlerinde Netanyahu, Trump'ın gün boyunca takip ettiği Fox News'teki programa katıldı. Trump'ın izleyeceğini bildiği için bunu yapıyor. ABD'de Trump'a doğrudan ulaşamıyorsanız Fox News'e çıkarsınız; bu sayede ona ulaşmış olursunuz. Bunu Washington'da herkes bilir" diye konuştu.