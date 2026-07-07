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ABD basınından dikkat çeken açıklama: Türkiye’nin KAAN’ı var, F-35'e ihtiyacı yok

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ABD basınından dikkat çeken açıklama: Türkiye’nin KAAN’ı var, F-35'e ihtiyacı yok

ABD Başkanı Trump’ın Ankara’daki tarihi NATO Zirvesi öncesi F-35 çıkışı tartışılmaya devam ederken, ABD basınının önde gelen savunma yayınlarından National Security Journal'dan çarpıcı bir KAAN analizi geldi. TUSAŞ’ın ilk 20 adetlik KAAN Block 10 serisi için seri üretim sözleşmesini imzaladığını ve teslimatların 2028-2030 arasında yapılacağını duyuran ABD medyası, "Türkiye kendi savaş uçağını üretti, artık F-35'e ihtiyacı yok" diye yazdı.

#1
Foto - ABD basınından dikkat çeken açıklama: Türkiye’nin KAAN’ı var, F-35'e ihtiyacı yok

Security Journal'dan çarpıcı bir KAAN analizi geldi. TUSAŞ’ın ilk 20 adetlik KAAN Block 10 serisi için seri üretim sözleşmesini imzaladığını ve teslimatların 2028-2030 arasında yapılacağını duyuran ABD medyası, "Türkiye kendi savaş uçağını üretti, artık F-35'e ihtiyacı yok" itirafında bulundu. Analizde, Endonezya'nın şimdiden 48 adet KAAN siparişi verdiğine ve Suudi Arabistan'ın da programa dahil olmak üzere adımlar attığına dikkat çekilerek, Türkiye'nin F-35'e küresel bir alternatif ürettiği vurgulandı.

#2
Foto - ABD basınından dikkat çeken açıklama: Türkiye’nin KAAN’ı var, F-35'e ihtiyacı yok

ABD merkezli National Security Journal, Milli Muharip Uçak KAAN'ın gelişimini hızlandıran faktörlere ve Türkiye'nin gelecekte yerli bir altyapı ile oluşturmaya çalıştığı hava kuvvetleri envanterine yönelik dikkat çeken bir haber yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump, iki gün boyunca sürecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Donald Trump F-35 savaş uçağına yönelik bir açıklamasında "Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım." dedi. Trump'ın bu açıklamasından sonra gözler Türkiye'ye F-35 satışına çevrildi. Türkiye bir yandan F-35 almak için diplomasi trafiği yürütürken bir yandan da milli muharip uçak KAAN'ı geliştiriyor.

#3
Foto - ABD basınından dikkat çeken açıklama: Türkiye’nin KAAN’ı var, F-35'e ihtiyacı yok

KAAN 2028 İLE 2030 YILLARI ARASINDA TESLİM EDİLECEK National Security Journal, KAAN ile F-35'i karşılaştırarak uçakların temel farklarından hangisinin daha güçlü olduğuna dair dikkat çeken bir analiz yayımladı. Habere göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yerli KAAN savaş uçağı için ilk üretim sözleşmesini imzaladı; bu kapsamda 20 adetlik Block 10 uçaktan oluşan ilk parti, 2028 ile 2030 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Endonezya halihazırda 48 adet KAAN savaş uçağı için imza atmış durumda ve Suudi Arabistan da programa katılmak için adımlar atıyor.

#4
Foto - ABD basınından dikkat çeken açıklama: Türkiye’nin KAAN’ı var, F-35'e ihtiyacı yok

TÜM DÜNYAYA VARLIĞINI KANITLADI KAAN, Şubat 2024'te gökyüzünde 13 dakika kalarak tüm dünyaya varlığını kanıtlayan bir uçak haline geldi. Türkiye'nin KAAN uçağı programı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Türk Hava Kuvvetleri ile uçak için ilk üretim sözleşmesini resmi olarak imzaladığını doğrulamasıyla bu ayın başlarında büyük bir adım attı. Bu haber, programın erken tedarik aşamasına geçtiği ve uçağın tasarımının tamamlandığı anlamına geliyordu. Raporlara göre anlaşma, teslimatlarının 2028 ile 2030 yılları arasında yapılması beklenen 20 adetlik bir ilk parti KAAN Block 10 savaş uçağını kapsıyor.

#5
Foto - ABD basınından dikkat çeken açıklama: Türkiye’nin KAAN’ı var, F-35'e ihtiyacı yok

TEKNİK VE ENDÜSTRİYEL ZORLUKLARA RAĞMEN BAŞARILDI İstanbul'daki SAHA savunma fuarı sırasında TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu tarafından yapılan bu duyuru, Ankara'nın, programın hâlâ karşı karşıya olduğu devasa teknik ve endüstriyel zorluklara rağmen uçağı tamamen operasyonel hale getirme niyetinde olduğunun en net işareti. Sözleşme sadece Türkiye'nin uçağı satın alması nedeniyle değil, aynı zamanda Ankara'nın 2019'da ABD liderliğindeki F-35 programından çıkarılmasının ardından KAAN'ın, bağımsız bir Türk beşinci nesil savaş uçağı ekosistemi inşa etmeye yönelik ciddi ve uzun vadeli bir çaba olduğunu doğrulaması açısından da önem taşıyor. Aynı zamanda KAAN, uluslararası ilgi görmeye başlıyor; bu da Türkiye'nin yakında daha küçük hava kuvvetlerine daha ucuz F-35 alternatifleri sunmaya başlayabileceğini gösteriyor. Endonezya, Ankara ile yaptığı kendi savunma paketinin bir parçası olarak 48 adet KAAN savaş uçağını kapsayan bir anlaşmayı halihazırda imzalamış durumdayken, Suudi Arabistan'ın da programa olası katılımı araştırdığı bildiriliyor. Yeni üretim anlaşmasına rağmen, KAAN'ın büyük ölçekli operasyonel hizmete girmesine 2 ila 4 yıl var.

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