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Futbola siyaset karıştı: Kırmızı kart cezası ertelendi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Futbola siyaset karıştı: Kırmızı kart cezası ertelendi

Düny Kupası organizasyonunu eline yüzüne bulaştıran ABD şimdi de siyaset gücünü kullanarak Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını bir yıl erteletti. FIFA'nın aldığı karar büyük tepki topladı.

#1
Foto - Futbola siyaset karıştı: Kırmızı kart cezası ertelendi

Belçika Futbol Federasyonu, Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelenmesi karşısında "şaşkınlık içinde" olduklarını bildirdi.

#2
Foto - Futbola siyaset karıştı: Kırmızı kart cezası ertelendi

Federasyondan yapılan açıklamada, FIFA'nın erteleme kararının disiplin talimatının 27. maddesine dayandırıldığı belirtilerek, "Ancak, aynı talimatnamenin 66.4 maddesi, Dünya Kupası sırasında gösterilen tüm önceki kırmızı kartlarda olduğu gibi, bir kırmızı kartın takımın bir sonraki maçı için otomatik olarak men cezasıyla sonuçlanacağını açıkça öngörmektedir." denildi.

#3
Foto - Futbola siyaset karıştı: Kırmızı kart cezası ertelendi

Açıklamada, söz konusu kararın, 2026 FIFA Dünya Kupası Turnuva Yönetmeliği'ndeki, "Bir oyuncu veya takım görevlisi, doğrudan veya dolaylı bir kırmızı kart sonucunda oyundan ihraç edilirse, takımının bir sonraki maçından otomatik olarak men edilecektir. Buna ek olarak, daha fazla yaptırım da uygulanabilir." maddesiyle doğrudan çeliştiği kaydedildi.

#4
Foto - Futbola siyaset karıştı: Kırmızı kart cezası ertelendi

Federasyon, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına tüm seçeneklerin araştırıldığını bildirdi.

#5
Foto - Futbola siyaset karıştı: Kırmızı kart cezası ertelendi

Belçika teknik direktörü Rudi Garcia da ABD ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuyla ilgili konuşarak, "ABD maçımızı 6 Temmuz'da sanıyordum ama meğerse 1 Nisan'daymış. Şaka olarak kırmızı kart cezalısı bir oyuncu oynayacak.'' sözlerini sarf etti.

#6
Foto - Futbola siyaset karıştı: Kırmızı kart cezası ertelendi

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü. FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemişti.

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