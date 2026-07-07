İspanya Başbakanı Sanchez tarihi zirve için Ankara'da! Kritik temaslar için Türkiye'ye ayak bastı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ankara'da düzenlenen tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye geldi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'ya geldi. Sanchez, dört ayrı suçtan yargılanan ve geçici olarak pasaportuna el konulduğu için Ankara'ya gelmesine izin verilmeye eşi olmadan NATO zirvesine katılıyor.
Küresel güvenlik, müttefikler arası iş birliği ve bölgesel stratejilerin masaya yatırılacağı dev zirve kapsamında Ankara'ya ayak basan Sanchez'in, resmi temasları çerçevesinde çok sayıda devlet lideriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye'nin ev sahipliğindeki bu kritik zirvede İspanya heyetine liderlik edecek olan Başbakan Sanchez, Ankara Palas ve ilgili zirve alanlarındaki üst düzey oturumlarda ülkesini temsil edecek.