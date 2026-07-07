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Yerel Bozdoğan'da korkutan yangın
Yerel

Bozdoğan'da korkutan yangın

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Bozdoğan'da korkutan yangın

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki tarım ve otluk arazide başlayan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi devam ederken, bölgeye sevk edilen helikopter ve uçak gibi havadan söndürme araçlarının sayısı artırıldı.

Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda saat 13.30 sıralarında meydana gelen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, ekipler karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor.

Yaklaşık 3 saattir devam eden söndürme çalışmalarında kara ve hava gücü de artırılırken, yangına 28 arazöz, 12 su tankeri ve 3 dozer ile karadan, 8 helikopter ve 6 uçak ile de havadan müdahale ediliyor.

 

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan yangın bölgesine gelen Bozdoğan Kaymakamlığı'na vekalet bakan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel de bölgede incelemelerde bulundu.

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