Faşist Le Pen'e siyasetten men cezası: Elektronik kelepçe ile 1 yıl geçirecek

Paris Temyiz Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçimlerinin favori ismi Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme Başkanı Michele Agi, son iki seçim yarışında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a rakip olan Ulusal Birlik (RN) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Le Pen'i yolsuzluktan suçlu buldu.

Paris Temyiz Mahkemesi, Le Pen’i 100 bin avro para, 2 yılı tecilli olmak üzere toplam 3 yıl hapis cezasına ve 30 ayı tecilli olmak üzere 45 ay siyasetten men yasağına çarptırırken, Fransız siyasetçinin 1 yıl hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle geçirebileceğine hükmetti.

Bu karar, Le Pen'in 15 ay kesin siyasetten men yasağı aldığı anlamına geliyor.

11 YIL BOYUNCA AB FONLARINI CEBE İNDİRMİŞ

AB fonlarının, Le Pen dahil davada yargılanan sanıklar tarafından, amacının dışında kullanıldığına hükmeden Agi, sanıkların işlediği kamu fonlarının zimmete geçirme suçunun 11 yıl sürdüğü ve ağır olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Agi, bu kapsamda 2 milyon avrodan fazla kamu fonunun yasa dışı şekilde kullanıldığını belirterek, söz konusu fonların, Le Pen'in partisinin karşılaştığı zorlukları aşmak için kullanıldığı kanaatine vardı.

Aynı davada yargılanan diğer Fransız siyasetçiler hakkında ise 8 ay ila 2 yıl siyasetten men yasağı, 1-3 yıl ertelenmiş hapis cezası ve 15 bin avroya kadar para cezası verildi.

Le Pen'in partisi RN de aynı suçtan dolayı 1 milyonu ertelenmiş olmak üzere 2 milyon avro para cezasına çarptırıldı ve 1 milyon avrosuna el konulmasına hükmedildi.