Bolu rüşvet davasında encümen üyeleri ne dedi? 100 bin TL'nin sırrı çözülüyor

178 sayfalık iddianame ve 19 sanık yargılanıyor

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın ihbarı üzerine hazırlanan 178 sayfalık iddianameyle açılan dava, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda görülüyor. Sanık ve taraf sayısının fazlalığı nedeniyle geniş salonda yapılan duruşmada 19 sanık, "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Zincir market baskısı iddiası

İddianamede, Özcan'ın makamında zincir market temsilcileriyle toplantılar yaptığı, reklam sözleşmesi imzalamayan firmalara yoğun zabıta denetimleri uygulandığı öne sürülüyor. Duruşmanın ikinci gününde encümen üyelerinin savunmaları alındı.

Hüseyin Ekrem Serin: "25 yıldır toplantılara katıldım, talimat almadım"

Tutuksuz sanık CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, market denetimlerinin daha önce de yapıldığını belirtti. "25 yıldır toplantılara katıldım ve Tanju Özcan'dan talimat almadım" dedi. Marketlerin kapatılmasıyla ilgili hiçbir yetkiliyle görüşmediğini ifade etti.

Cahit Görüş: "Cezalar normaldir"

CHP'li tutuksuz sanık Cahit Görüş, marketlere yönelik yaptırımlarla ilgili talimat almadığını söyledi. "Encümen üyesi olarak zincir marketlere kesilen cezalar normaldir çünkü birinde eksik varsa diğerinde de var. Zabıta müdürlüğünden gelen belge ve fotoğrafa göre karar veriyoruz" dedi.

Buse Özkan: "Yangın çıkış kapılarında eksikler can kaybına yol açabilirdi"

Tutuksuz sanık CHP'li Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, encümen kararlarının mevzuata uygun alındığını savundu. "Benim olduğum sürece Tanju Özcan hiçbir toplantıya katılmadı ve talimatı olmadı" dedi. Marketlere uygulanan cezaların usulüne uygun olduğunu belirten Özkan, yangın çıkış kapılarındaki eksikliklerin can kaybına yol açabileceğini söyledi.

Mehmet Ağan ve Naim Ayhan: "Gelen evraklara göre karar verdik"

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü tutuksuz sanık Mehmet Ağan, market denetimleri ve toplantılar hakkında bilgisi olmadığını söyledi. "Yapılan toplantıdan haberim yoktu, jandarmada öğrendim" dedi.

Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü tutuklu sanık Naim Ayhan ise 34 yıldır görev yaptığını belirterek suçlamaları reddetti. "Belediye encümeni herhangi bir kimseden talimat alan bir kurum değildir. Encümen kararlarını oy birliği ile aldık. Marketlerden hiçbirini tanımam" dedi.

100 bin TL bağış iddiası mahkemede

Duruşmada bir kafeye usulsüz ruhsat verildiği ve bu süreçte vakfa 100 bin TL bağış yapıldığı iddiası da ele alındı. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı tutuklu sanık Mustafa Altındal, ruhsat sorununu Özcan'a ilettiğini belirtti. "Kafeyle ilgili bağış istenmiş, kafe sahibi 100 bin TL hazırladım dedi. Parayı kooperatife bırakmak istedi, ben de tamam dedim" ifadelerini kullandı. Paranın 3-4 ay sonra iade edildiğini söyleyen Altındal, "Rüşvete aracılık ettiğim söyleniyor. Benim suçum ne anlamadım" dedi.

Mertcan Ay: "Emir kuluyum, paranın ne olduğunu bilmiyorum"

100 bin TL'yi teslim aldığı öne sürülen kooperatif çalışanı tutuksuz sanık Mertcan Ay, parayı teslim aldığını doğruladı. "Rüşvete aracılık ettiğim ileri sürülüyor. Bu ağır suçu kabul etmiyorum. Olay zamanı ile göreve başlamam arasında 20 gün var. Para hakkında bilgi sahibi olmam mümkün değildi. Normalde şoförüm, başkan şehir dışında olduğu için ofiste bulunuyordum" dedi.

Mahkeme süreci yakından takip ediliyor

Kamuyu ilgilendiren bu davanın seyri merakla beklenirken, mahkeme sürecindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Davanın bir sonraki duruşmasında yeni tanıkların dinlenmesi bekleniyor.