Canlı yayında olay açıklama: Türkiye, o ülkeyle 3-5 gün savaşabilir
NATO Zirvesi öncesinde tansiyonun zirve yaptığı Ege hattında, hukukçu Mehmet Yıldırım’dan tüyleri ürperten bir çatışma analizi geldi. İki ülke arasında yıllardır süren gerilimlerin artık sıcak çatışma riskini taşıdığını savunan Yıldırım, Yunanistan’ın olası bir savaş durumunda Türkiye karşısında çok kısa bir ömrü olacağını iddia etti. "Savaşa itiliyoruz" diyen Yıldırım'ın analizleri, bölgedeki askeri hareketliliği yeniden odak noktasına getirdi.