Canlı yayında olay açıklama: Türkiye, o ülkeyle 3-5 gün savaşabilir

Türkiye ve Yunanistan'ın savaşa sürüklenmek istenebileceğini iddia eden Yıldırım "Belki 3-5 gün sürecek bir savaş olur. Yunanistan ile bizi bir şekilde küçük çaplı da olsa eninde sonunda savaşa gireceğiz. Bana göre gerçekten de dünyada iki tane çok hata yapmayı seven topluluk var. Bir tanesi Yunanistan olarak görüyorum. Yunanistan gerçekten de Türkiye ile savaşa bireysel girmeye kalksa emin olun üç günlük bir ömrü olacağını düşünüyorum. İkincisi de Hintliler yani. Hintliler yıllardır Pakistan'da baş edemediler. Çünkü çok da akıllı hareket etmedikleri için zaman zaman hatayı çok yaptıkları için. Yunanistan'da bu hataları sürekli yapıyor zaten." dedi.