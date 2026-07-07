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Canlı yayında olay açıklama: Türkiye, o ülkeyle 3-5 gün savaşabilir

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Canlı yayında olay açıklama: Türkiye, o ülkeyle 3-5 gün savaşabilir

NATO Zirvesi öncesinde tansiyonun zirve yaptığı Ege hattında, hukukçu Mehmet Yıldırım’dan tüyleri ürperten bir çatışma analizi geldi. İki ülke arasında yıllardır süren gerilimlerin artık sıcak çatışma riskini taşıdığını savunan Yıldırım, Yunanistan’ın olası bir savaş durumunda Türkiye karşısında çok kısa bir ömrü olacağını iddia etti. "Savaşa itiliyoruz" diyen Yıldırım'ın analizleri, bölgedeki askeri hareketliliği yeniden odak noktasına getirdi.

#1
Foto - Canlı yayında olay açıklama: Türkiye, o ülkeyle 3-5 gün savaşabilir

NATO Zirvesi öncesinde güvenlik ve bölgesel dengelere ilişkin ele alınması beklenen konular TGRT Haber'de yayınlanan Sözün Özü programında konuşuldu. Ege hattında yıllardır süregelen 12 mil sınırı, adaların silahlandırılması gibi anlaşmazlık konularına değinen hukukçu Mehmet Yıldırım gelecek dönemde kısa süreli savaşa sürüklenme tehlikesinden bahsetti.

#2
Foto - Canlı yayında olay açıklama: Türkiye, o ülkeyle 3-5 gün savaşabilir

Yıldırım, gerilimin sürdüğü konulardan bahsederek şunları ifade etti: "Adalar konusu, 18 mil sorunumuz çözülecek mi? Ya da işte silahsızlandırma gibi onlar şu anda bence çözüme uzak olan konular diye düşünüyorum. Yani çok da daha geçenlerde işte 18 mil, 12 mil tartışmasını yarattılar."

#3
Foto - Canlı yayında olay açıklama: Türkiye, o ülkeyle 3-5 gün savaşabilir

Türkiye ve Yunanistan'ın savaşa sürüklenmek istenebileceğini iddia eden Yıldırım "Belki 3-5 gün sürecek bir savaş olur. Yunanistan ile bizi bir şekilde küçük çaplı da olsa eninde sonunda savaşa gireceğiz. Bana göre gerçekten de dünyada iki tane çok hata yapmayı seven topluluk var. Bir tanesi Yunanistan olarak görüyorum. Yunanistan gerçekten de Türkiye ile savaşa bireysel girmeye kalksa emin olun üç günlük bir ömrü olacağını düşünüyorum. İkincisi de Hintliler yani. Hintliler yıllardır Pakistan'da baş edemediler. Çünkü çok da akıllı hareket etmedikleri için zaman zaman hatayı çok yaptıkları için. Yunanistan'da bu hataları sürekli yapıyor zaten." dedi.

#4
Foto - Canlı yayında olay açıklama: Türkiye, o ülkeyle 3-5 gün savaşabilir

Yıldırım, Yunanistan’ın zaman zaman Türkiye karşısında hatalı adımlar attığını savunarak, “Yunanistan gerçekten Türkiye ile bireysel olarak savaşa girmeye kalksa, bunun çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Şu anda bizimle savaşa girmeye cesaret edecek bir güçte değiller” dedi.

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