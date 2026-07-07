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Yerel Bahşiş zarfı için konvoy kesen kurye dehşet saçtı! Olay yerinden kaçan sürücüye rekor ceza kesildi!
Yerel

Bahşiş zarfı için konvoy kesen kurye dehşet saçtı! Olay yerinden kaçan sürücüye rekor ceza kesildi!

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Bahşiş zarfı için konvoy kesen kurye dehşet saçtı! Olay yerinden kaçan sürücüye rekor ceza kesildi!

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bahşiş almak amacıyla sünnet konvoyunun önünü keserek zincirleme trafik kazasına neden olan ve olay yerinden kaçan motosikletli kurye polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bahşiş almak amacıyla sünnet konvoyunun önünü keserek 1’i bebek 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan ve olay yerinden kaçan motosikletli kurye polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 101 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, 5 Temmuz Pazar günü Serdivan ilçesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurallara uygun şekilde kol halinde seyreden bir sünnet konvoyunun önüne kırarak bahşiş almak isteyen 54 APE 924 plakalı motosikletin sürücüsü A.G., aracından indi. Motosikletlinin trafiğin akışını birden kesmesi üzerine konvoyda bulunan otomobiller birbirine girdi. 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada, araçlar içerisinde bulunan 1’i bebek toplam 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Motosikletinden inip bahşiş almak için otomobile doğru yürüdüğü esnada arkadaki araçların çarpıştığını fark eden kurye A.G., hiçbir şey olmamış gibi tekrar motosikletine binerek bölgeden hızla uzaklaştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavileri olay yerinde tedbir amaçlı gerçekleştirilirken, yaşanan o tehlikeli anlar ve kuryenin kaçış anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

 

101 bin TL ceza kesildi

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kazaya sebebiyet veren 54 APE 924 plakalı motosikleti ve sürücüsü A.G.’yi kısa sürede tespit etti. Yakalanan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; "Grup halinde sürerken diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde keyfi hareketlerde bulunmak ve trafiği engellemek", "Tehlikeli şerit değiştirmek" ve "Araç üzerindeki tadilatı ruhsata işletmemek" maddelerinden toplamda 101 bin TL idari para cezası kesildi. Uygulanan para cezasının yanı sıra, sürücü A.G.’nin sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Söz konusu motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesi kapsamında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

 

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