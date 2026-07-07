  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye düşmanı senatör Graham'dan yok artık dedirten 'F35' çıkışı: Kimse bu sözleri beklemiyordu Toprağın altından tarih fışkırdı! 1100 yıllık dev altın takı koleksiyonu gün yüzüne çıkarıldı! Göründüğü gibi kolay değil: Yufkanın 10 aşamalı zorlu yolculuğu Fatih Karagümrük ile anlaştı! Milli futbolcu artık 1. Lig'de Yaş çayda 2. sürgün yarın başlıyor! ÇAYKUR’dan kritik uyarı geldi Çin'den küresel piyasaları sallayan dev hamle! Fiyat dalgalanmalarına meydan okuyarak tam 20 aydır durmadan topluyorlar! Ölümsüz olmak için servet harcadı! Milyoner isim amansız hastalığa yakalandı!
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
Toprağın altından tarih fışkırdı! 1100 yıllık dev altın takı koleksiyonu gün yüzüne çıkarıldı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Toprağın altından tarih fışkırdı! 1100 yıllık dev altın takı koleksiyonu gün yüzüne çıkarıldı!

Suudi Arabistan’da yürütülen arkeolojik kazılar sırasında, toprağın altında yüzyıllardır saklı kalan büyük bir altın takı koleksiyonu ortaya çıkarıldı.

#1
Foto - Toprağın altından tarih fışkırdı! 1100 yıllık dev altın takı koleksiyonu gün yüzüne çıkarıldı!

Uzmanlara göre altın ve değerli taşlardan oluşan bu paha biçilemez koleksiyon, Abbasi döneminde bölgedeki ticaret ağlarının ve hac rotalarının ne kadar hareketli ve zengin olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

#2
Foto - Toprağın altından tarih fışkırdı! 1100 yıllık dev altın takı koleksiyonu gün yüzüne çıkarıldı!

Hazinenin ortaya çıkarıldığı Diriyah yerleşiminin, geçmişte Irak’ı Mekke’ye bağlayan önemli Basra hac yolu üzerinde bulunduğu ifade edildi. Bölgede yapılan diğer kazılarda ise taş yapı kalıntıları, kerpiç duvarlar, ateş ocakları, sıvalı iç mekânlar, seramik parçaları, cam eşyalar ve metal araç gereçler keşfedildi.

#3
Foto - Toprağın altından tarih fışkırdı! 1100 yıllık dev altın takı koleksiyonu gün yüzüne çıkarıldı!

Araştırmacılar, bu buluntuların bölgenin yalnızca geçici bir konaklama noktası olmadığını, insanların uzun süre yaşadığı yerleşik bir alan olduğunu gösterdiğini belirtti.

#4
Foto - Toprağın altından tarih fışkırdı! 1100 yıllık dev altın takı koleksiyonu gün yüzüne çıkarıldı!

Uzmanlara göre altın ve değerli taşlardan oluşan bu koleksiyon, Abbasi döneminde bölgedeki ticaret ağlarının ve hac rotalarının ne kadar hareketli olduğunu ortaya koyuyor. Takıların kime ait olduğu ve hangi nedenle burada bırakıldığı ise henüz bilinmiyor.

#5
Foto - Toprağın altından tarih fışkırdı! 1100 yıllık dev altın takı koleksiyonu gün yüzüne çıkarıldı!

Bulunan eserler, dönemin günlük yaşamı, zanaat anlayışı ve ekonomik ilişkileri hakkında yeni bilgiler sunması amacıyla koruma altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İspanya hükümeti şaşkın! Sanchez’in eşine Ankara engeli
Dünya

İspanya hükümeti şaşkın! Sanchez’in eşine Ankara engeli

İspanya hükümeti, Başbakan Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez’in NATO Zirvesi için Ankara’ya gitme talebinin reddedilmesine tepki gösterdi...
THY’den Ankara uçuşlarıyla ilgili duyuru: Ücretsiz yapılacak
Gündem

THY’den Ankara uçuşlarıyla ilgili duyuru: Ücretsiz yapılacak

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36'ncı NATO Zirvesi nedeniyle uçuşlarda yaşanacak aksaklıklar nedeniyle Türk Hava Yoll..
Yaşlı yobazın sözleri infiale yol açmıştı! Başörtüsü düşmanı kokona için tutuklama talebi
Gündem

Yaşlı yobazın sözleri infiale yol açmıştı! Başörtüsü düşmanı kokona için tutuklama talebi

İzmir’in Seferihisar ilçesinde plajda oturan iki başörtülü kadına saldıran seküler bağnaz için tutuklama talep edildi.
Iğdır FK’da 7 futbolcu gönderildi
Spor

Iğdır FK’da 7 futbolcu gönderildi

1. Lig ekiplerinden Iğdır Futbol Kulübü, 7 futbolcusuyla yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Kaybeden gidiyor! Bir istifa daha
Spor

Kaybeden gidiyor! Bir istifa daha

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu’nda İspanya’ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Portekiz’de teknik direktör Roberto Martinez görevin..
Belçika ABD'yi ezdi geçti!
Spor

Belçika ABD'yi ezdi geçti!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, Beyaz Saray'ın cezalı oyuncu Folarin Balogun için devreye girdiği kriz dolu maçta ev sahibi A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23