Toprağın altından tarih fışkırdı! 1100 yıllık dev altın takı koleksiyonu gün yüzüne çıkarıldı!
Suudi Arabistan’da yürütülen arkeolojik kazılar sırasında, toprağın altında yüzyıllardır saklı kalan büyük bir altın takı koleksiyonu ortaya çıkarıldı.
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Suudi Arabistan’da yürütülen arkeolojik kazılar sırasında, toprağın altında yüzyıllardır saklı kalan büyük bir altın takı koleksiyonu ortaya çıkarıldı.
Uzmanlara göre altın ve değerli taşlardan oluşan bu paha biçilemez koleksiyon, Abbasi döneminde bölgedeki ticaret ağlarının ve hac rotalarının ne kadar hareketli ve zengin olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
Hazinenin ortaya çıkarıldığı Diriyah yerleşiminin, geçmişte Irak’ı Mekke’ye bağlayan önemli Basra hac yolu üzerinde bulunduğu ifade edildi. Bölgede yapılan diğer kazılarda ise taş yapı kalıntıları, kerpiç duvarlar, ateş ocakları, sıvalı iç mekânlar, seramik parçaları, cam eşyalar ve metal araç gereçler keşfedildi.
Araştırmacılar, bu buluntuların bölgenin yalnızca geçici bir konaklama noktası olmadığını, insanların uzun süre yaşadığı yerleşik bir alan olduğunu gösterdiğini belirtti.
Uzmanlara göre altın ve değerli taşlardan oluşan bu koleksiyon, Abbasi döneminde bölgedeki ticaret ağlarının ve hac rotalarının ne kadar hareketli olduğunu ortaya koyuyor. Takıların kime ait olduğu ve hangi nedenle burada bırakıldığı ise henüz bilinmiyor.
Bulunan eserler, dönemin günlük yaşamı, zanaat anlayışı ve ekonomik ilişkileri hakkında yeni bilgiler sunması amacıyla koruma altına alındı.
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