Toprağın altından tarih fışkırdı! 1100 yıllık dev altın takı koleksiyonu gün yüzüne çıkarıldı!

Uzmanlara göre altın ve değerli taşlardan oluşan bu koleksiyon, Abbasi döneminde bölgedeki ticaret ağlarının ve hac rotalarının ne kadar hareketli olduğunu ortaya koyuyor. Takıların kime ait olduğu ve hangi nedenle burada bırakıldığı ise henüz bilinmiyor.