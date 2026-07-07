İsrail’e arka çıkan İslam ülkesi şoku yaşadı! Yahudiler kapısına dayandı
Kendi halkına kulak tıkayıp Hamas’ı düşman ilan eden, Gazze’de 100 kişinin yanarak ölmesine neden olan hastane saldırısında İsrail’e istihbarat bilgisini verdiği belirtilen, yıllardır Tel Aviv ile siber güvenlik, askeri ve istihbari ortaklık yapan Ürdün ihanete uğradı… İsrail, Ürdün sınırında 40 tane Yahudi yerleşim yeri kurmaya karar verdi. Uzmanlar bunun, Ürdün işgalinin başlangıcı olabileceğini vurguluyor. Ürdün Kralı Abdullah’ın eşi, 7 Ekim’de Müslümanlara değil Yahudilere destek çıkarak, “İsrailli annelerin acısını kalbimde hissettim” demişti. Şimdi Ürdünlü annelerin Filistin ile aynı acıyı yaşamasından endişe ediliyor!..