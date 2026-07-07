İsrail’e arka çıkan İslam ülkesi şoku yaşadı! Yahudiler kapısına dayandı

Bu rezilliğin en büyük kaybedeni ise şüphesiz ki Kral Abdullah oldu. Ürdün Kralı Abdullah, İsrail ile yakın ilişkileri nedeniyle büyük tepki çekiyordu. Kendi halkının Hamas sempatisine rağmen mücahitleri düşman olarak gören Abdullah, İsrail ile askeri, siber güvenlik ve istihbarat anlaşmaları yapıyordu. Özellikle Gazze’de 100 kişinin diri diri yanarak can vermesine neden olan hastane saldırısında, Hamas üyelerinin söz konusu hastanede tedavi gördüğü yönündeki istihbaratı İsrail’e Ürdün’ün verdiği belirtilmişti.