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İsrail’e arka çıkan İslam ülkesi şoku yaşadı! Yahudiler kapısına dayandı

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İsrail’e arka çıkan İslam ülkesi şoku yaşadı! Yahudiler kapısına dayandı

Kendi halkına kulak tıkayıp Hamas’ı düşman ilan eden, Gazze’de 100 kişinin yanarak ölmesine neden olan hastane saldırısında İsrail’e istihbarat bilgisini verdiği belirtilen, yıllardır Tel Aviv ile siber güvenlik, askeri ve istihbari ortaklık yapan Ürdün ihanete uğradı… İsrail, Ürdün sınırında 40 tane Yahudi yerleşim yeri kurmaya karar verdi. Uzmanlar bunun, Ürdün işgalinin başlangıcı olabileceğini vurguluyor. Ürdün Kralı Abdullah’ın eşi, 7 Ekim’de Müslümanlara değil Yahudilere destek çıkarak, “İsrailli annelerin acısını kalbimde hissettim” demişti. Şimdi Ürdünlü annelerin Filistin ile aynı acıyı yaşamasından endişe ediliyor!..

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Foto - İsrail’e arka çıkan İslam ülkesi şoku yaşadı! Yahudiler kapısına dayandı

İsrail, Ürdün ile sınırı boyunca geniş kapsamlı bir güvenlik ve sivil girişime öncülük etmeyi amaçlayan Doğu Bölgesi Direktörlüğü'nün kuruluşunu tamamladı. Planlar arasında yaklaşık 40 yeni yerleşim ileri karakolu kurulması da yer alıyor.

#2
Foto - İsrail’e arka çıkan İslam ülkesi şoku yaşadı! Yahudiler kapısına dayandı

Maariv'in haberine göre İsrail Savunma Bakanlığı, Doğu Bölgesi Direktörlüğü'nü bu yılın başında kurmaya başladı. Bakanlık, birimin doğu bölgesindeki çeşitli departmanların çalışmalarını hükümet bakanlıkları ve devlet kurumlarıyla koordine etmek ve denetlemek amacıyla kurulduğunu açıkladı. Direktörlük, son haftalarda bölgede saha gezileri düzenledi ve onlarca milletvekili ile üst düzey hükümet yetkilisinin katıldığı stratejik bir forum gerçekleştirdi.

#3
Foto - İsrail’e arka çıkan İslam ülkesi şoku yaşadı! Yahudiler kapısına dayandı

Bakanlığın Genel Müdürü emekli Tümgeneral Amir Baram, pazar günü bakanlık yöneticileri forumunda yaptığı konuşmada, "İsrail'in en uzun kara sınırı olan doğu bölgesinin güvenlik açısından kırılganlık oluşturduğunu" söyledi.

#4
Foto - İsrail’e arka çıkan İslam ülkesi şoku yaşadı! Yahudiler kapısına dayandı

Baram, "Bölge uzun yıllardır ulusal öncelik olmadığı için hükümetin yanıtı, sınır ve savunma altyapısının yanı sıra ulaşım, yerleşimler ve sanayinin geliştirilmesi için tüm bakanlık ve kurumların tam seferberliğini gerektiriyor." dedi.

#5
Foto - İsrail’e arka çıkan İslam ülkesi şoku yaşadı! Yahudiler kapısına dayandı

Pazar günü Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı karargahında düzenlenen forum, direktörlüğün kuruluşunun tamamlanması anlamına geliyor.

#6
Foto - İsrail’e arka çıkan İslam ülkesi şoku yaşadı! Yahudiler kapısına dayandı

Ürdün sınırı ve sınır yakınlarındaki Ürdün Vadisi, Yahudileştirme çabalarının merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

#7
Foto - İsrail’e arka çıkan İslam ülkesi şoku yaşadı! Yahudiler kapısına dayandı

İsrail’in Ürdün sınırında yerleşim yeri kurmayı planlamasının arka planında güvenlik edebiyatı yapması boşuna değil. Zira İsrail’in güvenlik doktrini, sınırını ileri taşımayı öngörüyor. “Düşmanı önde karşıla” mantığıyla olabildiğince genişlemeyi düşünen İsrail, Lübnan ve Suriye’de tüm dünyanın gözü önünde genişlemeye devam ediyor. İsrail’in Ürdün sınırında da Yahudi yerleşim yerleri kurma sebebinin, özellikle güvenlik gerekçe gösterilerek, Ürdün’e doğru genişlemeyi kapsadığı belirtiliyor.

#8
Foto - İsrail’e arka çıkan İslam ülkesi şoku yaşadı! Yahudiler kapısına dayandı

Bu rezilliğin en büyük kaybedeni ise şüphesiz ki Kral Abdullah oldu. Ürdün Kralı Abdullah, İsrail ile yakın ilişkileri nedeniyle büyük tepki çekiyordu. Kendi halkının Hamas sempatisine rağmen mücahitleri düşman olarak gören Abdullah, İsrail ile askeri, siber güvenlik ve istihbarat anlaşmaları yapıyordu. Özellikle Gazze’de 100 kişinin diri diri yanarak can vermesine neden olan hastane saldırısında, Hamas üyelerinin söz konusu hastanede tedavi gördüğü yönündeki istihbaratı İsrail’e Ürdün’ün verdiği belirtilmişti.

#9
Foto - İsrail’e arka çıkan İslam ülkesi şoku yaşadı! Yahudiler kapısına dayandı

7 Ekim’de Müslümanların acılarını görmezden gelen Ürdün Kralı Abdullah'ın eşi Kraliçe Rania, siyonistlere göz kırparken ayarı kaçırarak şunları söylemişti: “Kendimi, çocuğu rehin alınan İsrailli bir annenin yerine koymak için her gün kendime meydan okuyorum... ve empati kurmaya ve nereden geldiklerini görmeye çalışıyorum.”

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