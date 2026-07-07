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Yaşam Arızanın sebebi şaşkınlığa yol açtı! Bakın aspiratör pervanesinden ne çıktı?
Yaşam

Arızanın sebebi şaşkınlığa yol açtı! Bakın aspiratör pervanesinden ne çıktı?

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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde çalışmayan mutfak aspiratörünü söken elektrik tesisatçısı Dilaver Eren, cihazın motor pervanesine sıkışmış halde telef olmuş bir kuş buldu.

Tunceli’de çalışmadığı için sökülen mutfak aspiratöründen telef olmuş kuş çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesinde bir ev sahibi mutfak aspiratörünün çalışmadığını fark ederek elektrik tesisatçısı Dilaver Eren'den yardım istedi. Arızayı gidermek için aspiratörü söken Eren, cihazın içinde motor pervanesine sıkışarak telef olmuş bir kuş buldu. Dilaver Eren, özellikle yaz aylarında uzun süre kullanılmayan yazlık evlerde baca ve aspiratör çıkışlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

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