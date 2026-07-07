94 yaşında direksiyona geçti, mahalleyi savaş alanına çevirdi!
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde 94 yaşındaki sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil önce yol kenarında park halindeki araçlara çarptı ardından elektrik trafosunu yıktı, son olarak da mahallei çeşmesine çarparak durabildi. Sokakta o sırada kimsenin bulunmaması büyük.
Atatürk Mahallesi 100 Evler Caddesi’nde ilerleyen 94 yaşındaki Mustafa D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki araçlara çarparak ilerlemeye başladı. Otomobillere çarptıktan önündeki elektrik trafosunu da yıkan otomobil son olarak mahalle çeşmesine çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın meydana geldiği sırada bölgede yaya bulunmaması, facianın önüne geçti. Polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.