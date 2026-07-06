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Gündem KKTC’de mide bulandıran skandal! 5 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup Güney Kıbrıs’a kaçtı
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KKTC’de mide bulandıran skandal! 5 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup Güney Kıbrıs’a kaçtı

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KKTC’de mide bulandıran skandal! 5 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup Güney Kıbrıs’a kaçtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 64 yaşındaki kişi, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçtı. 15 ve 12 yaşındaki kız çocukları ifadelerinde, annelerinin sapık sevgilisi İngiliz’in kendilerinin yanı sıra en az 3 kız çocuğuna daha cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Olay Kıbrıs’ta büyük tepki çekti.

KKTC'nin Girne kentinde yaşayan İngiliz uyruklu B.N., 64 yaşındaki Kıbrıslı sevgilisi N.B.’nin 15 ve 12 yaşındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Olayın ardından şüpheli, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçtı. İngiliz anne, Türk ve Rum kadın örgütlerinin desteğiyle Güney Kıbrıs polisine de şikayetçi oldu. Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri eşliğinde çocukların ifadeleri alınırken, şüpheli hakkında iki tarafta da yakalama kararı çıkarıldı.

12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HER ŞEYİ ANLATTI

İddiaya göre olay, 12 yaşındaki kız çocuğunun yaşadıklarını 15 yaşındaki ablasına anlatmasıyla ortaya çıktı. Ablanın da aynı kişi tarafından benzer şekilde istismara maruz kaldığını öne sürmesi üzerine o sırada evde olmayan anne eve çağrıldı. Anne B.N., vakit kaybetmeden polise giderek şikâyette bulundu. Anne B.N. yaptığı açıklamada, "Bu mücadeleyi Güney ve Kuzey’deki tüm kız çocukları ve bunu yapmaya cesaret edemeyen herkes için yapacağım" ifadelerini kullandı.

EN AZ 5 KİŞİYİ İSTİSMAR ETTİ

15 yaşındaki çocuğu, N.B.‘nin yalnızca kendisi ve kız kardeşini değil, en az üç kız çocuğunu daha istismar ettiğini iddia etti. Paylaşımda ayrıca şüphelinin Güney Kıbrıs’a kaçarken diğer kız kardeşin pasaportunu da yanında götürdüğü öne sürülerek, yakalanması için kamuoyundan destek istendi.

Olayla ilgili KKTC polisi ile Rum polisinin çalışmaları sürüyor.

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