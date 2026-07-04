  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dikkat herkesin başına gelebilir! Arızalı araçtaki gerçek ekspertizde ortaya çıktı Tarih bile verildi! Türkiye’nin nükleerdeki “SMR” hamlesi dünyayı titretti Ağızları açık bırakan açıklamayı yaptılar! 'Başkentimizi vuracak 28 İHA'yı düşürdük' Tuz Gölü’nde pembe manzara! Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu Zirvede kutup manzaraları: Uludağ'da yaz ortasında -5 derece! 2 yılda 19 ülke: Ajet'ten küresel gövde gösterisi! 35 milyar dolar gözden çıkartıldı bile: Hedefleri atmosferin içinde de dışında da vurabilen füzeyle şov yapılacak Rusya’dan sonra bir devle daha anlaşma tamam! Türkiye, nükleer teknolojide o ülkeyle gücünü birleştiriyor Çiftçi bitmiş öyle mi? Türkiye’den tarımsal hasılada rekor
Ekonomi
11
Yeniakit Publisher
Bakan Mehmet Şimşek imzaladı: Emekli, memur ve çalışanlar için yeni dönem resmen başladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bakan Mehmet Şimşek imzaladı: Emekli, memur ve çalışanlar için yeni dönem resmen başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonlarca vatandaşı doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren düzenlemeyi imzaladı.

2
#1
Foto - Bakan Mehmet Şimşek imzaladı: Emekli, memur ve çalışanlar için yeni dönem resmen başladı

Türkiye'de hemen herkesi ilgilendiren düzenleme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla birlikte yürürlüğe girdi. Devlet memurları, sözleşmeli personeller, özel sektör çalışanları, bedelli askerliğe gidecekler, engelli ve yaşlı aylığı alan kişileri yakından ilgilendiren katsayı ve ücretler belirlendi.

#2
Foto - Bakan Mehmet Şimşek imzaladı: Emekli, memur ve çalışanlar için yeni dönem resmen başladı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (1,575512), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (25,794915), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,499649) olarak belirlendi.

#3
Foto - Bakan Mehmet Şimşek imzaladı: Emekli, memur ve çalışanlar için yeni dönem resmen başladı

Bedelli askerlik ödemesi için hesaplamalar geçtiğimiz Nisan ayında değiştirilmişti. Buna göre formüle eklenmesi gereken memur aylık katsayısı belirlendiği için hesaplama netleşti. Bedelli askerlik tutarı 472 bin 653 lira 60 kuruş, yoklama kaçağı ve bakayalar için uygulanacak ek bedel tutarı ise 5 bin 514 lira 30 kuruş oldu. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 86 bin 231 lira 60 kuruşa yükseltildi.

#4
Foto - Bakan Mehmet Şimşek imzaladı: Emekli, memur ve çalışanlar için yeni dönem resmen başladı

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 76 bin 873 lira 55 kuruşa yükseldi. Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 6/1/2026 tarihli ve 4481518 sayılı bakanlık genelgesinin 1'inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri yüzde 13,52 oranında artırıldı. Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan genelgenin 1'inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri yüzde 13,52 oranında artmış oldu.

#5
Foto - Bakan Mehmet Şimşek imzaladı: Emekli, memur ve çalışanlar için yeni dönem resmen başladı

Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, söz konusu genelgenin 1'inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri yüzde 13,52 oranında zamlandı. 3342 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Karara ekli listede gösterilen grupların 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri yüzde 13,52 oranında artırıldı.

#6
Foto - Bakan Mehmet Şimşek imzaladı: Emekli, memur ve çalışanlar için yeni dönem resmen başladı

Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31'inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri yüzde 13,52 oranında arttı. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecek.

#7
Foto - Bakan Mehmet Şimşek imzaladı: Emekli, memur ve çalışanlar için yeni dönem resmen başladı

8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 2'nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 156 bin 920 lira 53 kuruşa yükseltilmiş ve 3'üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde yüzde 13,52 oranında artırıldı.

#8
Foto - Bakan Mehmet Şimşek imzaladı: Emekli, memur ve çalışanlar için yeni dönem resmen başladı

1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 73 bin 729 lira 87 kuruş oldu.

#9
Foto - Bakan Mehmet Şimşek imzaladı: Emekli, memur ve çalışanlar için yeni dönem resmen başladı

19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca bakanlıkça ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 102 bin 85 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

#10
Foto - Bakan Mehmet Şimşek imzaladı: Emekli, memur ve çalışanlar için yeni dönem resmen başladı

Aylık ve ücretlerin hesaplanması, 1 Temmuz 2026-14 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki fark tutarları hesaplanmalarını müteakiben ödemesi yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yeni dönem

Yeni dönemi millet başlatacak sandıkta, inşallah. Emekliye 23 bin lira verenlere müjdeler olsun.

Saim genç

Allah Allah Haziran ayı enfelasyonu % 1 bile değil binde 98, %1 olsa idi Ekonomi alt üst olacak bütçe acikmi verecekti. Gerçekten Mehmet Şimşek (sineğin kanadından yağ çıkarıyor) FAKİR fukara dan alıp oto yol köprüler hastahanenin işletmesine veriyor not onlara verirken kepçe ile(% 45) emekliye verirken damlalikla veriyor bir Damla fazlası opezite yaparmi diyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Gelinlik giydirip nikah kıydılar: Belediye başkanı timsahla evlendi
Dünya

Gelinlik giydirip nikah kıydılar: Belediye başkanı timsahla evlendi

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula kasabasının belediye başkanı, bolluk ve refah getirmesi inancıyla ‘prenses’ adı v..
AJet'ten bir haftada 18 yeni dış hat
Ekonomi

AJet'ten bir haftada 18 yeni dış hat

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, şirketin dış hat ağını genişletme stratejisi kapsamında bir hafta içinde 18 yeni dış hat seferini hizmete aldı..
Herkes kaza sandı, vurulduğu ortaya çıktı
Gündem

Herkes kaza sandı, vurulduğu ortaya çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde Baran Yusuf Dağdeviren, kendi aracıyla yolda giderken kaza yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dağdeviren..
MHP'den Soner Arın mesajı
Gündem

MHP'den Soner Arın mesajı

MHP'den yapılan açıklamada "Merhum Soner Arın, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ile akademi yıllarında birlikte çalışmış olup davamızda büyük..
Bolu Belediyesi’ne ‘zimmet’ operasyonu: Özel kalem müdürü tutuklandı
Gündem

Bolu Belediyesi’ne ‘zimmet’ operasyonu: Özel kalem müdürü tutuklandı

Bolu’da belediyeye ve iştiraki şirketlerine yönelik Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'zimmet' ve 'suç..
Göreve dönmeyi bekliyordu! İçişlerinden Ahmet Türk kararı…
Gündem

Göreve dönmeyi bekliyordu! İçişlerinden Ahmet Türk kararı…

İçişleri Bakanlığı, Mardin Valisi ve Mardin Belediyesi kayyımı Tuncay Akkoyun’un görev süresini 2 ay daha uzattı. Ahmet Türk’ün Mardin Beled..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23