Bakan Mehmet Şimşek imzaladı: Emekli, memur ve çalışanlar için yeni dönem resmen başladı

Bedelli askerlik ödemesi için hesaplamalar geçtiğimiz Nisan ayında değiştirilmişti. Buna göre formüle eklenmesi gereken memur aylık katsayısı belirlendiği için hesaplama netleşti. Bedelli askerlik tutarı 472 bin 653 lira 60 kuruş, yoklama kaçağı ve bakayalar için uygulanacak ek bedel tutarı ise 5 bin 514 lira 30 kuruş oldu. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 86 bin 231 lira 60 kuruşa yükseltildi.