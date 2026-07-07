Güney Kore'ye verileceği konuşuluyordu: Türkiye için olay S-400 açıklaması geldi

Avrupa ve Kanada‘nın savunma harcamalarında önemli artış sağladığını belirten Rutte, “Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Kanada temel savunma harcamalarını bir önceki yıla göre yüzde 20 artırdı. 2025 ve 2026 yıllarında ise ilave 258 milyar dolarlık savunma yatırımı yapıldı ve bu artış devam edecek.” ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri, savunma yatırımlarının yalnızca askeri kapasiteyi değil, ekonomik gücü ve istihdamı da artıracağını vurguladı.