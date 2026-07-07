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Güney Kore'ye verileceği konuşuluyordu: Türkiye için olay S-400 açıklaması geldi

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Güney Kore'ye verileceği konuşuluyordu: Türkiye için olay S-400 açıklaması geldi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, son dönemde Türkiye'deki varlığı tartışılan ve Güney Kore'ye verileceği konuşulan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili konuştu.

#1
Foto - Güney Kore'ye verileceği konuşuluyordu: Türkiye için olay S-400 açıklaması geldi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’ya geldi. Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın toplantısı düzenleyen Rutte, zirvenin gündemine ve NATO’nun önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Güney Kore'ye verileceği konuşuluyordu: Türkiye için olay S-400 açıklaması geldi

Rutte, zirvenin ana gündeminin savunma harcamaları, savunma sanayii üretim kapasitesi, müttefiklerin kabiliyetlerinin artırılması ve Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesi olacağını söyledi.

#3
Foto - Güney Kore'ye verileceği konuşuluyordu: Türkiye için olay S-400 açıklaması geldi

Geçtiğimiz yıl alınan kararların artık uygulama aşamasına geçtiğini vurgulayan Rutte, “Savunma harcamalarımızı 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılamızın yüzde 5’ine yükseltmeyi taahhüt etmiştik. Şimdi o dönemden bu yana dönüşümsel bir geçiş yaşıyoruz.” dedi.

#4
Foto - Güney Kore'ye verileceği konuşuluyordu: Türkiye için olay S-400 açıklaması geldi

Avrupa ve Kanada‘nın savunma harcamalarında önemli artış sağladığını belirten Rutte, “Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Kanada temel savunma harcamalarını bir önceki yıla göre yüzde 20 artırdı. 2025 ve 2026 yıllarında ise ilave 258 milyar dolarlık savunma yatırımı yapıldı ve bu artış devam edecek.” ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri, savunma yatırımlarının yalnızca askeri kapasiteyi değil, ekonomik gücü ve istihdamı da artıracağını vurguladı.

#5
Foto - Güney Kore'ye verileceği konuşuluyordu: Türkiye için olay S-400 açıklaması geldi

Rutte, “Ekonomik yapımızı askeri kabiliyetlere dönüştürüyoruz. Paramızı füzelere, mühimmata ve gelebilecek saldırılara karşı koyma gücüne dönüştürüyoruz.” açıklamasında bulundu. Ankara’da düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu’na da değinen Rutte, forumun güvenilir savunma yapılarının sergileneceği önemli bir platform olacağını söyledi.

#6
Foto - Güney Kore'ye verileceği konuşuluyordu: Türkiye için olay S-400 açıklaması geldi

Rutte, Türkiye’nin S-400 tedarikine ilişkin soruya da yanıt verdi. NATO Genel Sekreteri, konunun müttefikler arasında ele alınabileceğini belirterek, “Bu, müttefikler arasında çözülebilecek bir konu.” açıklamasında bulundu.

#7
Foto - Güney Kore'ye verileceği konuşuluyordu: Türkiye için olay S-400 açıklaması geldi

Rutte, Türkiye’nin NATO içindeki konumuna ve savunma sanayii kabiliyetlerine özel vurgu yaptı. Türkiye’nin 1952 yılından bu yana ittifakın en önemli askeri güçlerinden biri olduğunu belirten Rutte, “Son 5-10 yıl içerisinde savunma sanayiiniz çok büyük bir yol aldı. Türkiye‘de savunma sanayii alanında faaliyet gösteren 3 binden fazla firma bulunuyor. Türk savunma sanayii, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu birçok sistemi karşılıyor.” dedi.

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