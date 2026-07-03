Türkiye coştu bir kere! Haziranda ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Haziran ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artışla 25 milyar dolara yükseldi. Bolat, tarihsel olarak en yüksek haziran ayı ihracatına ulaşıldığını belirtti. Haziran ayında tüm zamanların en yüksek 3. aylık ihracatı gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde ihracat yüzde 3,6 artışla 136,1 milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 4,6 artışla 189,2 milyar dolar oldu.