Türkiye coştu bir kere! Haziranda ihracat rekoru kırıldı
Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Geçen ay ihracat yüzde 21,9'luk artışla 25 milyar dolar oldu" dedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Geçen ay ihracat yüzde 21,9'luk artışla 25 milyar dolar oldu" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Haziran ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artışla 25 milyar dolara yükseldi. Bolat, tarihsel olarak en yüksek haziran ayı ihracatına ulaşıldığını belirtti. Haziran ayında tüm zamanların en yüksek 3. aylık ihracatı gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde ihracat yüzde 3,6 artışla 136,1 milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 4,6 artışla 189,2 milyar dolar oldu.
Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında haziranda yüzde 4,1 artarak 278 milyar dolara çıktı.
Bolat, "Hizmetler ihracatına yönelik beklentilerimiz ile haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak mal ve hizmet ihracatımızın ilk defa 400 milyar doları aşması bekleniyor" dedi.
Dış ticaret açığı haziranda yüzde 26,3 artışla 10,4 milyar dolar oldu. İlk 6 ayda dış ticaret açığı yüzde 7,4 artışla 53,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı haziran ayında yüzde 70,6, ilk 6 aylık dönemde yüzde 71,9 ve son 12 aylık yıllıklandırılmış dönemde yüzde 74,4 olarak gerçekleşti.
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