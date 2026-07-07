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Yerel Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 92 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti
Yerel

Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 92 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti

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Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 92 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti

Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden Süha firmasına ait otobüs Karakeçili'de devrildi. 92 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti, 40 yaralının tedavisi sürüyor.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bir yolcu otobüsü sabah saatlerinde devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti40 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Otobüs Hastane Kavşağı'nda yoldan çıktı

Kaza, Karakeçili ilçesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden otobüs aniden yoldan çıktı.

Edinilen bilgiye göre D.A.G. yönetimindeki Süha firmasına ait 38 ADF 410 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı.

Otobüste 41 kişi bulunuyordu

Devrilen otobüsteki 38 yolcu2 şoför ve 1 muavin yaralandı.

İhbarı alan ekipler bölgeye kısa sürede ulaştı ve otobüste sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı.

Altı ayrı ekip seferber oldu

Olay yerine AFADitfaiye, sağlık, UMKEjandarma ve polis ekipleri gitti. Ekipler otobüsten çıkardıkları yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere ulaştırdı.

92 yaşındaki yolcu kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan 92 yaşındaki yolcu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

40 yaralının hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Yaralı yolcu kaza anını anlattı

Kazada yaralanan Nejdet Örenli, o anları anlattı. Örenli, "Arabanın dönmeye başladığını gördüm. Muhtemelen şoför uyudu" dedi.

Vali Sarıibrahim olay yerinde inceledi

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, kaza yerine gelerek inceleme yaptı. Yetkililerden bilgi alan Vali, ardından hastaneye geçti.

Sarıibrahim, yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı; ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

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