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MMU Kaan'ı bekleyen Azerbaycan o ülkeden savaş uçağı aldı: Hemen sahaya sürdüler

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MMU Kaan'ı bekleyen Azerbaycan o ülkeden savaş uçağı aldı: Hemen sahaya sürdüler

Milli Muharip Uçak Kaan'ı bekleyen ülkeler arasında yer alan kardeş Azerbaycan, JF-17 Thunder Block III savaş uçaklarını tedarik ederek hemen sahaya sürdü.

#1
Foto - MMU Kaan'ı bekleyen Azerbaycan o ülkeden savaş uçağı aldı: Hemen sahaya sürdüler

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Pakistan’dan tedarik ettiği JF-17 Thunder Block III savaş uçaklarının ilk partisini operasyonel yapısına dahil etti.

#2
Foto - MMU Kaan'ı bekleyen Azerbaycan o ülkeden savaş uçağı aldı: Hemen sahaya sürdüler

Paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan bayrağı ve 24-501 ile 24-502 seri numaralarını taşıyan JF-17 Block III uçaklarının “Jaguar Filosu” bünyesinde görev yaptığı görüldü. Uçaklar, Azerbaycan’a ulaşmalarının ardından Su-25 taarruz uçakları ve L-39 eğitim uçaklarıyla birlikte eğitim faaliyetlerine katıldı.

#3
Foto - MMU Kaan'ı bekleyen Azerbaycan o ülkeden savaş uçağı aldı: Hemen sahaya sürdüler

Pakistan ve Çin ortaklığında geliştirilen JF-17 Thunder, hafif sınıfta çok rollü bir savaş uçağı olarak görev yapıyor. Azerbaycan’ın yaklaşık 4,6 milyar dolar değerindeki anlaşma kapsamında 40 adet JF-17 Block III savaş uçağı tedarik edeceği bildiriliyor. Program, Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin savaş uçağı filosunun modernizasyonunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

#4
Foto - MMU Kaan'ı bekleyen Azerbaycan o ülkeden savaş uçağı aldı: Hemen sahaya sürdüler

JF-17 Block III, KLJ-7A AESA radarının yanı sıra kızılötesi arama ve takip sistemi, kaska monteli nişangâh, gelişmiş elektronik harp sistemleri ve üç eksenli dijital fly-by-wire uçuş kontrol sistemiyle donatılıyor.

#5
Foto - MMU Kaan'ı bekleyen Azerbaycan o ülkeden savaş uçağı aldı: Hemen sahaya sürdüler

Uçak, uzun menzilli PL-15E ve kısa menzilli PL-10E hava-hava füzeleri ile hassas güdümlü mühimmatlar taşıyabiliyor. Sekiz silah istasyonunda 3 bin 400 kilogramın üzerinde harp yükü taşıma kapasitesine sahip platform, hava-hava, hava-yer, gemisavar ve anti-radyasyon görevlerinde kullanılabiliyor.

#6
Foto - MMU Kaan'ı bekleyen Azerbaycan o ülkeden savaş uçağı aldı: Hemen sahaya sürdüler

Mach 1,8 azami hıza ulaşabilen JF-17 Block III, yaklaşık 16 bin 900 metre servis tavanına sahip. Yeni varyant; artırılmış kompozit malzeme kullanımı, füze yaklaşma ikaz sensörleri ve geliştirilmiş elektronik harp kabiliyetiyle önceki JF-17 bloklarından ayrılıyor. Kaynak: Tolga Özbek/GDH

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