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Somali'de sıcak saatler: Ani karar alındı, Türk savaş uçakları oraya götürüldü

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Somali'de sıcak saatler: Ani karar alındı, Türk savaş uçakları oraya götürüldü

Somali basını, ülkede bulunan Türk F-16 savaş uçaklarının Baidoa bölgesine konuşlandırıldığını duyurdu. Alınan kararın gerekçesi belli oldu.

#1
Foto - Somali'de sıcak saatler: Ani karar alındı, Türk savaş uçakları oraya götürüldü

Somali – Yerel kaynaklara göre, Somali'nin üst düzey liderliğinin gelişi sırasında artan güvenlik endişeleri nedeniyle Türk F-16 savaş uçaklarının güneybatı Somali kenti Baidoa'ya konuşlandırılmasıyla Pazartesi günü kentin dış mahallelerinde şiddetli patlamalar duyuldu.

#2
Foto - Somali'de sıcak saatler: Ani karar alındı, Türk savaş uçakları oraya götürüldü

Bölge sakinleri, şehrin dışındaki bölgelerde şiddetli patlamalar ve sürekli silah sesleri duyduklarını, Türk jetleri olduğu düşünülen uçakların ise havada uçtuğunu gördüklerini söylediler. Hava faaliyetinin amacı henüz bağımsız olarak doğrulanmadı.

#3
Foto - Somali'de sıcak saatler: Ani karar alındı, Türk savaş uçakları oraya götürüldü

Bu konuşlandırma, Somali Devlet Başkanı Hassan Sheikh Mohamud ve diğer üst düzey federal ve bölgesel yetkililerin, siyasi açıdan hassas kabul edilen Güney Batı Eyaleti liderliğinin göreve başlama töreni için Baidoa'da bir araya geldiği sırada gerçekleşti.

#4
Foto - Somali'de sıcak saatler: Ani karar alındı, Türk savaş uçakları oraya götürüldü

Yerel kaynaklar, Türk uçaklarının da kullanıldığı bildirilen artırılmış güvenlik önlemlerinin, Güney Batı Eyaleti Başkanı Abdiaziz Laftagareen'e bağlı güçlerin karışabileceği olası saldırılar veya istikrarsızlık endişeleri arasında ziyaretçi heyeti koruma çabalarıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

#5
Foto - Somali'de sıcak saatler: Ani karar alındı, Türk savaş uçakları oraya götürüldü

Somali ve Türk yetkililer, bildirilen konuşlandırma veya patlamalarla ilgili olarak hemen bir açıklama yapmadılar.

#6
Foto - Somali'de sıcak saatler: Ani karar alındı, Türk savaş uçakları oraya götürüldü

Türkiye, Somali'de uzun süredir devam eden askeri iş birliği rolüyle eğitim ve danışmanlık desteği sağlamakta ve daha önce üst düzey siyasi etkinlikler sırasında güvenlik koordinasyonunda yer alıyor.

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