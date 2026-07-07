Somali'de sıcak saatler: Ani karar alındı, Türk savaş uçakları oraya götürüldü
Somali basını, ülkede bulunan Türk F-16 savaş uçaklarının Baidoa bölgesine konuşlandırıldığını duyurdu. Alınan kararın gerekçesi belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Somali basını, ülkede bulunan Türk F-16 savaş uçaklarının Baidoa bölgesine konuşlandırıldığını duyurdu. Alınan kararın gerekçesi belli oldu.
Somali – Yerel kaynaklara göre, Somali'nin üst düzey liderliğinin gelişi sırasında artan güvenlik endişeleri nedeniyle Türk F-16 savaş uçaklarının güneybatı Somali kenti Baidoa'ya konuşlandırılmasıyla Pazartesi günü kentin dış mahallelerinde şiddetli patlamalar duyuldu.
Bölge sakinleri, şehrin dışındaki bölgelerde şiddetli patlamalar ve sürekli silah sesleri duyduklarını, Türk jetleri olduğu düşünülen uçakların ise havada uçtuğunu gördüklerini söylediler. Hava faaliyetinin amacı henüz bağımsız olarak doğrulanmadı.
Bu konuşlandırma, Somali Devlet Başkanı Hassan Sheikh Mohamud ve diğer üst düzey federal ve bölgesel yetkililerin, siyasi açıdan hassas kabul edilen Güney Batı Eyaleti liderliğinin göreve başlama töreni için Baidoa'da bir araya geldiği sırada gerçekleşti.
Yerel kaynaklar, Türk uçaklarının da kullanıldığı bildirilen artırılmış güvenlik önlemlerinin, Güney Batı Eyaleti Başkanı Abdiaziz Laftagareen'e bağlı güçlerin karışabileceği olası saldırılar veya istikrarsızlık endişeleri arasında ziyaretçi heyeti koruma çabalarıyla bağlantılı olduğunu söyledi.
Somali ve Türk yetkililer, bildirilen konuşlandırma veya patlamalarla ilgili olarak hemen bir açıklama yapmadılar.
Türkiye, Somali'de uzun süredir devam eden askeri iş birliği rolüyle eğitim ve danışmanlık desteği sağlamakta ve daha önce üst düzey siyasi etkinlikler sırasında güvenlik koordinasyonunda yer alıyor.
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