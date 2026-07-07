'Sizden öğreneceğimiz çok şey var' deyip Türkiye'nin kapısını çaldılar

NATO'da küçük ülkelerin de güvenliğe önemli katkılar sağladığını belirten İbrahimovic, "Karadağ, küçük bir ülke ancak dediğim gibi her alanda aktif rol alıyoruz. Bu kapsamda yük paylaşımını da önemli buluyorum. Yük paylaşımı, sorumluluğun da aynı ölçüde dağılması demek. Kolektif sorumlulukla da birliği beraberinde getirir." değerlendirmesinde bulundu. İbrahimovic, ülkesinin geçen yıl Lahey'de yapılan zirvenin ardından savunma alanında verdiği sözleri yerine getirdiğinin altını çizerek, "İyi bir yolda ilerliyoruz. Sorumluluk sahibi ve güçlü bir müttefik olarak geçen yıl savunma harcamalarında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 2,05'ini ayırdık. Bu yıl yüzde 2,25'e ulaşacağımızı düşünüyoruz. 2035'e kadar hedeflenen sonuca da varacağımızı temenni ediyorum." diye konuştu. Karadağ'ın her alanda yapıcı rolünü sürdüreceğine işaret eden İbrahimovic, "Savunma kapasitemizi güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Karadağ, NATO'nun güçlü bir müttefiki olmaya devam edecek. NATO, stratejik önceliğini korumalı ve bu zirvenin ardından NATO, zorlukları tanıdığına ve gelecek muhtemel zorluklara karşı birlik içerisinde hareket edeceğinin mesajını vermeli." değerlendirmesinde bulundu. İbrahimovic, birlik içerisinde birlik mesajı vermenin önemini yineleyerek, "Ankara'daki zirveden, her ülkenin eşit sorumluluğu olduğuna dair bir mesajın da verileceği kanaatindeyim. NATO, tüm değişim ve zorluklarla beraber hareket ettiğinin mesajını verecektir. NATO'ya, barışa inancım tam." dedi. Zirvenin Ankara'da olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden İbrahimovic, NATO için son derece önemli olan, hem bölgesel hem de dünya genelinde önemli bir rol üstelenen Türkiye'den güçlü mesajların verileceğini kaydetti.