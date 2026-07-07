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'Sizden öğreneceğimiz çok şey var' deyip Türkiye'nin kapısını çaldılar

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'Sizden öğreneceğimiz çok şey var' deyip Türkiye'nin kapısını çaldılar

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, NATO Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada Türkiye ile ilgili konuştu. "Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var" diyen İbrahimovic, Ankara ile hangi alanda işbirliği yapmak istediklerini açıkladı.

#1
Foto - 'Sizden öğreneceğimiz çok şey var' deyip Türkiye'nin kapısını çaldılar

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan İbrahimovic, NATO Ankara Zirvesi'ni ve Karadağ'ın Türkiye ile savunma ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

#2
Foto - 'Sizden öğreneceğimiz çok şey var' deyip Türkiye'nin kapısını çaldılar

İbrahimovic, Ankara'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Muhteşem bir organizasyon. Ev sahibi Türkiye'yi misafirperverliği ve organizasyon için tebrik etmek isterim. Böyle zor bir dönemde, zirvenin Ankara'da düzenlenmesi oldukça önemli. Ankara'daki zirveden güçlü mesajlar çıkacağı kanaatindeyim." ifadesini kullandı. NATO Zirvesi'nden "birlik" mesajının da güçlü şekilde verileceğini düşündüğüne işaret eden İbrahimovic, dünya genelindeki zorluklara karşı da güçlü cevapların zirvede verileceğine inandığını söyledi.

#3
Foto - 'Sizden öğreneceğimiz çok şey var' deyip Türkiye'nin kapısını çaldılar

İbrahimovic, zirvede savunma kapasitelerinin artırılmasının da ele alınacağını aktararak, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için de gereken desteğin zirvede görüşüleceğini dile getirdi. NATO'da kolektif güvenlik için her üyenin kendi sorumluluğu olduğuna dikkati çeken İbrahimovic, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - 'Sizden öğreneceğimiz çok şey var' deyip Türkiye'nin kapısını çaldılar

"Karadağ'ın da her düzeyde aktif bir rol oynadığını belirtmek isterim. NATO, dünya güvenliği için ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha güçlü bir şekilde gösteriyor. NATO'nun mevcut ve olası zorluklara cevap vermeye hazır olduğunu göstermesi de önemli. NATO Zirvesi çok doğru bir zamanda, çok doğru bir ülkede yapılıyor. Ankara'daki bu zirvenin ardından barış, istikrar ve güvenlik söz konusu olduğunda birlik içerisinde hareket ettiğimize dair güçlü bir mesaj çıkacaktır. NATO partnerlerine de geleceğimiz için beraber çalışmamızın önemini vurgulayacağız."

#5
Foto - 'Sizden öğreneceğimiz çok şey var' deyip Türkiye'nin kapısını çaldılar

Türkiye'nin Batı Balkanlar'ın barış ve istikrarında önemli rol oynadığını vurgulayan İbrahimovic, "Karadağ da bölgede önemli bir rol üstleniyor. 2017'de NATO'ya katılmamızla birlikte hem NATO'nun güçlü bir üyesi olduk hem de bölgede barış ve istikrarın garantörlerinden birisi haline geldik." dedi. İbrahimovic, Karadağ'ın bölgede NATO üyeliğinin beraberinde neleri getirdiğine yönelik de örnek olduğunu belirterek, "Son dönemde özellikle Körfez'de yaşanan gerginlikler, bizlere bir şeyleri gözlerimiz kapalı seyredemeyeceğimizi gösterdi. Partnerlerimizle birlikte barış ve istikrarı korumamızın ne kadar önemli olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - 'Sizden öğreneceğimiz çok şey var' deyip Türkiye'nin kapısını çaldılar

Karadağ'ın NATO üyesi olmasından bu yana büyük ölçüde ekonomik gelişme gösterdiğini söyleyen İbrahimovic, özellikle yatırımcılar için "güvenli bir ülke" kavramının değer gördüğünü belirtti. İbrahimovic, Karadağ'ın son yıllarda savunma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaptığını belirterek, "Türkiye'yi 'güvenilir bir NATO partneri' olarak görüyoruz. Türkiye, aynı zamanda bizim dost ülkemiz. Türkiye'nin savunma alanındaki kabiliyetlerini takdirle karşılıyoruz. Türkiye ile önümüzdeki dönemde savunma alanında çok daha güçlü işbirliği kurmak isteriz." diye konuştu.

#7
Foto - 'Sizden öğreneceğimiz çok şey var' deyip Türkiye'nin kapısını çaldılar

Türkiye gibi savunma teknolojisi yüksek bir ülkeyle oldukça iyi ilişkiler kurdukları için memnuniyet duyduklarını söyleyen İbrahimovic, Türkiye'nin NATO'nun önemli müttefiklerinden olduğunu, Türkiye'nin barış ve istikrar söz konusu olduğunda dünya genelinde oldukça önemli bir rol üstlendiğini yineledi. İbrahimovic, "Türkiye ile ilişkilerimizi büyük bir dikkat ve titizlikle geliştiriyoruz. Bu da birçok alanda önemli bir temel oluşturuyor. Özellikle savunma alanında Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var ve bu alanda yakın zamanda önemli işbirliklerinin gerçekleşeceğini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - 'Sizden öğreneceğimiz çok şey var' deyip Türkiye'nin kapısını çaldılar

NATO'da küçük ülkelerin de güvenliğe önemli katkılar sağladığını belirten İbrahimovic, "Karadağ, küçük bir ülke ancak dediğim gibi her alanda aktif rol alıyoruz. Bu kapsamda yük paylaşımını da önemli buluyorum. Yük paylaşımı, sorumluluğun da aynı ölçüde dağılması demek. Kolektif sorumlulukla da birliği beraberinde getirir." değerlendirmesinde bulundu. İbrahimovic, ülkesinin geçen yıl Lahey'de yapılan zirvenin ardından savunma alanında verdiği sözleri yerine getirdiğinin altını çizerek, "İyi bir yolda ilerliyoruz. Sorumluluk sahibi ve güçlü bir müttefik olarak geçen yıl savunma harcamalarında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 2,05'ini ayırdık. Bu yıl yüzde 2,25'e ulaşacağımızı düşünüyoruz. 2035'e kadar hedeflenen sonuca da varacağımızı temenni ediyorum." diye konuştu. Karadağ'ın her alanda yapıcı rolünü sürdüreceğine işaret eden İbrahimovic, "Savunma kapasitemizi güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Karadağ, NATO'nun güçlü bir müttefiki olmaya devam edecek. NATO, stratejik önceliğini korumalı ve bu zirvenin ardından NATO, zorlukları tanıdığına ve gelecek muhtemel zorluklara karşı birlik içerisinde hareket edeceğinin mesajını vermeli." değerlendirmesinde bulundu. İbrahimovic, birlik içerisinde birlik mesajı vermenin önemini yineleyerek, "Ankara'daki zirveden, her ülkenin eşit sorumluluğu olduğuna dair bir mesajın da verileceği kanaatindeyim. NATO, tüm değişim ve zorluklarla beraber hareket ettiğinin mesajını verecektir. NATO'ya, barışa inancım tam." dedi. Zirvenin Ankara'da olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden İbrahimovic, NATO için son derece önemli olan, hem bölgesel hem de dünya genelinde önemli bir rol üstelenen Türkiye'den güçlü mesajların verileceğini kaydetti.

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