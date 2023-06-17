Gündem
Can Ataklı’nın o sözleri Araf Suresi 179. Ayeti hatırlattı
Bugüne kadar yerli ve milli proje karşıtlığıyla tanınan Can Ataklı yaptığı yayında yine Türkiye'nin ..
Bakan Ersoy'dan turizm sektörüne müjde! Türkiye'den milyar liralık dolarlık hedef: Dünyanın ilk üçü olmak!
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Gündem
Can Ataklı’nın o sözleri Araf Suresi 179. Ayeti hatırlattı
Bugüne kadar yerli ve milli proje karşıtlığıyla tanınan Can Ataklı yaptığı yayında yine Türkiye'nin ..
Yerel
Otomobil, park halindeki kamyona ok gibi saplandı
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki kamyona adeta..
Yerel
Bursa'da şimşekler görsel
şölen oluşturdu
Bursa’da meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmurla birlikte çakan şimşek..
Gündem
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine’de Türk Hac İşleri Ofisi’ni ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac için bulunduğu Medine’de Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Hac İ..
Gündem HaberleriHepsini Görüntüle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin karne törenine katıld..
Sözde onur ayı kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bir araya gelen sapkınlar dağı..
Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, 'devletin güvenliği ve ..
Başkan Erdoğan dün Çankaya Köşkü'nde Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesini açıklamasının ardından bugü..
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adayı olarak girdiği cumhurbaşkanı seçimin..
Siber zorbalığı durdurma ve siber zorbalığa karşı koyma stratejisi oluşturmak için, ebeveynlerin, eğ..
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kurban bayramında; Başkentray, İzban, Marmaray, Ka..
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla şahsi Twitter..
Dünya üzerinde 7.000'den fazla nadir hastalık, bu nadir hastalığa sahip tahmini 400 milyon insan var..
Çin, Arap ülkeleriyle ticari ilişkilerini gittikçe artırırken, Arap ülkelerinin Çin’in ticaretindeki..
YazarlarHepsini Görüntüle
YSK Başkanı Ahmet Yener, Türkiye’nin elektronik seçime geçmesi gerektiğini ve bu konuda yerel seçiml..
CHP'in kanalı Halk TV'de Abdüllatif Şener ve CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan birbirine gird..
Dünya HaberleriHepsini Görüntüle
Gazze'de okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Kuran-ı Kerim hafızlık kursların..
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Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile noktalayan Fenerbahçe, rotasını transfere çevirdi. Jorge Jes..
Hem futbolcu hem teknik direktörlük kariyeri ile Galatasaray'da efsaneleşen Fatih Terim için bomba b..
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Saç dökülmesini önlemek için gerek doğal gerekse tıbbi tedavi yöntemleri denenmektedir. Bu yöntemler..
Yaz aylarında cam kapı açık olmadan oturmak imkansızdır. Klimanız bile olsa devamlı açık tutmak hem ..
KarikatürHepsini Görüntüle
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac için bulunduğu Medine’de Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Hac İ..
ABD Eski Başkanı Donald Trump, yargılandığı davaya atıfta bulunarak zehir zemberek açıklamalarda bul..
Bursa’da meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmurla birlikte çakan şimşek..
Erzurum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerind..
Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, bu yılın ilk 5 ayında 2022'nin aynı dönemine göre y..
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Olay, Sincan ilçesi ..
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde husumetli olduğu ev sahibine kurşun yağdıran şahıs kayıplara karıştı. Ku..
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.Kaza, Korkuteli-E..
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, hamama giden ailenin bulunduğu otomobilin takla attığı kazada 2 kiş..
Avcılar'da bir şahıs, husumetlisi olduğu ileri sürülen genci kurşun yağmuruna tuttu. Polis ekipleri ..
Hatay’ın Payas ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü k..
İzmir'in Urla ilçesinde üç gündür bir pansiyonda kalan 21 yaşındaki genç kadın, kabloyla boğulmuş h..
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki kamyona adeta..
İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı.İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu..
CHP'li belediyeden aldığı haksız maaş nedeni ile kamuoyunda "bankamatik faresi" lakabıyla tanınan Ar..
Meteorolojinin uyarıları ile birlikte İstanbul ve birçok şehirde yağmur bekleniyor. Yağmur öncesind..
TRT'nin dizisi yepyeni kare ve konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyiciyi güldürmeye hazırlanıyor. B..
Saç dökülmesini önlemek için gerek doğal gerekse tıbbi tedavi yöntemleri denenmektedir. Bu yöntemler..
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile noktalayan Fenerbahçe, rotasını transfere çevirdi. Jorge Jes..
Hem futbolcu hem teknik direktörlük kariyeri ile Galatasaray'da efsaneleşen Fatih Terim için bomba b..
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