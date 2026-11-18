Nevşin Mengü, X hesabından Kongar’a; “Benimle ilgili komplo teorisi kuruyorsunuz aynı Akit gazetesi çevresinde benim aleyhime uydurulan komplo teorileri gibi” iddiasında bulunarak sadece dedikleri üzerinden yorumda bulunan Akit’e haksızlık etti. Oysa Mengü, Emre Kongar’ın kendisine yönelik eleştirisine tepki gösterirken kendi mahallesinde farklı düşünenleri “taşladıklarını ve şeytanlaştırdıklarını” itiraf etti.

“KOROYA KATILMAYANI TAŞLAMAK VE ŞEYTANLAŞTIRMAK…”

İşte Nevşin Mengü’nün kırgınlıklarını ve itiraflarını dillendirirken Akit’e iftiralar yağdırdığı o paylaşımı: “Emre Hocam, yaşça çok büyüğümsünüz. Babamın da arkadaşısınız. Sizinle defalarca da konuştuk, röportaj da yaptık. Birincisi tanıdığınız bir insan olan bana yönelik bu ithamınız ayıp değil mi? Benimle ilgili komplo teorisi kuruyorsunuz aynı Akit gazetesi çevresinde benim aleyhime uydurulan komplo teorileri gibi. İkincisi yıllardır Türkiye’nin artık bir demokrasi olmadığını söyleyen sizsiniz.

Defalarca sizden ‘Türkiye artık bir demokrasi değil’ yorumunu okudum, dinledim. Peki eğer Türkiye artık bir demokrasi değilse, hür ve adil demokratik bir seçimle 2028’de çok kolayca iktidar değişimi olacağını savunmak başlı başına yaman bir çelişki değil mi Sayın Kongar? Ben bu iktidara 24 senedir muhalifim. Tek bir seçim bile iktidarı desteklemedim. Hep CHP’ye oy verdim, bu pazar seçim olursa da Yeni Parti’ye oy veririm. Tavrım hep net oldu.

Muhalif düşüncelerim yüzünden CNN Türk’ten kovuldum. Tek başıma YouTube kanalı açmak zorunda kaldım. Muhalefet camiası içinde farklı görüş söyleyeni, koroya katılmayanı taşlamak ve şeytanlaştırmak nasıl bir çözüm sunacak bizlere? Size teessüf ediyorum.”