Dünyanın en pahalı mülklerinin yer aldığı, küresel sermayenin ve fon çevrelerinin merkez üssü konumundaki İsviçre'nin Bern Alpleri'ndeki ultra lüks ve gözlerden uzak kasabası Gstaad milyarderlerin, küresel finans baronlarının, aristokratların ve uluslararası yatırımcıların buluşma noktası olarak biliyor.

Gstaad değeri 1 milyar TL'yi bulan mülke sahip olan Sözcü Medya Grubu'nun kurucusu Burak Akbay, Türkiye'deki son gelişmelerin ardından dikkat çeken bir finansal sorgulamanın öznesi haline geldi.

"Finansçıların ortasında evi olan Burak Akbay, fon işinde nerede?"

Gstaad’da evi olan Sözcü'nün firari sahibi Burak Akbay- Eda Narin Akbay'ın hemen yakınında Philippe Bertherat (İsviçreli tanınmış bankacılar ve finans çevrelerinden), Sophie de Picciotto (köklü uluslararası bankacılık ve finans aileleriyle bağlantılı isimler) veya Theodora Livanos (dünyaca ünlü Yunan denizcilik/armatör ailesi Livanos ailesinin fertleri) gibi isimler, küresel ölçekte varlıklı, yüksek gelir grubuna mensup veya köklü aileler bulunuyor.

Gstaad'da küresel bankacılara ve armatör ailelere komşu olan firari Burak Akbay ile ilgili "Finansçıların ortasında 1 milyar TL'lik evi olan Burak Akbay, fon işinde nerede?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Sözcü'ye kayyım

Sözcü Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Sözcü TV ve sozcu.com.tr'nin bağlı olduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Tic. A.Ş.'ye yargı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Yürütülen soruşturmalar ve MASAK raporlarının incelenmesi neticesinde; Akbay’ın yurt dışındaki banka hesapları üzerinden, grubun medya yapılanmasında yer alan şirketleri finanse ettiği ve bu yapıların fon akışının mercek altına alındığı belirtiliyor.