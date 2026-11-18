Yılın kelimesi halk oylaması ile belirlenecek. TDK'den yapılan açıklamaya göre, Türkçenin uluslararası kültür alanındaki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin küresel ölçekteki kültürel etkisini desteklemek, Türkçenin hak ettiği değeri vurgulamak ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla "2026 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirliyor.

Öneride bulunmak isteyenler için TDK'nin genel ağ sayfasında (https://anket.tdk.gov.tr/) özel bir bölüm açıldı.

Öneride bulunmak isteyenler, 6 Aralık 2026'ya kadar söz konusu sayfaya girerek kelime/kavram önerilerini ve gerekçelerini gönderebilecek.

Önerilen kelime ve kavramlar, TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

TDK ve Ankara Üniversitesi, "Yılın Kelimesi/Kavramı"nı halk oylamasıyla belirlemeyi geleneksel hale getirmeyi amaçlıyor.

İlk kez 2024'te hayata geçirilen bu uygulamayla "kalabalık yalnızlık" ve 2025'te "dijital vicdan", yılın kelimeleri olarak belirlenmişti.