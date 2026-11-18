The Economist'in 2027 şifreleri: Hilal, yıldız ve deve neye işaret ediyor?
Felaket tellalı olarak bilinen İngiliz dergisi The Economist, 2027 kapağında dünyayı bekleyen 10 kritik gelişmeye ilişkin öngörülerini paylaştı. Savaş, ekonomik kriz, iklim değişikliği ve yapay zeka risklerinin öne çıktığı kapaktaki hilal, yıldız ve deve figürleri ise Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla ilişkilendirildi. İşte derginin 2027 için sıraladığı 10 öngörü ile kapağındaki gizemli sembollerin anlattıkları?