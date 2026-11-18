Dünyaca ünlü The Economist dergisinin kapağındaki semboller, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan “Ne Var Ne Yok” programında gündeme geldi.

Türker Akıncı'nın konuğu olan Ertan Özyiğit, kapakta yer alan çeşitli figürleri değerlendirerek Türkiye ve çevresindeki gelişmelerle bağlantılı olabileceğini düşündüğü ayrıntılara işaret etti.

Özyiğit, kapaktaki deve figürünü, Suudi Arabistan'ı çağrıştıran unsurları ve bölgenin jeoekonomik önemini ele aldı.

Deve figürü ve kırmızı renk dikkatini çekti

Kapakta yer alan deve figürünün üzerinde durulması gerektiğini belirten Özyiğit, değerlendirmesinde bölgesel ve jeoekonomik gelişmelere dikkat çekti.

Programda devenin üzerindeki kırmızı renkli unsurlar da tartışıldı. Özyiğit, bu tür sembollerin neyi temsil edebileceği konusunda yorumlarını aktardı.

Konuşmada, kapaktaki renklerin ve figürlerin birbirleriyle ilişkisi üzerinde duruldu.

Uçak kazası ihtimalini gündeme getirdi

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise kapakta bulunan uçak figürüne ilişkin değerlendirme oldu.

Özyiğit, uçak sembolünün ne anlama gelebileceğini yorumlarken bir uçak kazası ihtimalinden söz etti.

Kapaktaki siyah ve kırmızı renkler üzerinden yapılan değerlendirmelerde, uçak figürünün olası bir kazayla ilişkilendirilebileceği düşüncesi gündeme geldi.

Ancak bu değerlendirme, Özyiğit'in kapaktaki sembollere ilişkin kişisel yorumu niteliğinde. Derginin gelecekte bir uçak kazası yaşanacağına ilişkin açıklaması veya doğrulanmış bir öngörüsü bulunmuyor.

Türkiye ayrıntısı merak uyandırdı

Program boyunca The Economist kapağındaki sembollerin Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyaya yönelik mesajlar içerip içermediği tartışıldı.

Özyiğit'in özellikle bölgesel gelişmeler, jeoekonomik dengeler ve uçak figürü üzerinde durması, kapaktaki Türkiye ayrıntısına ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.