Japonya, salı günü Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen iki savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Tokyo, Moskova'ya “sert bir protesto” ilettiğini bildirdi.

İki savaş uçağı, yerel saatle 04.00'ü kısa bir süre geçe, ülkenin güneybatısındaki Fukuoka bölgesinde yer alan Okinoshima yakınlarında Japonya'nın hava sahasına girdi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, “Rus uçaklarının hava sahamızı ihlal etmesi, ülkemizin egemenliğinin ciddi bir ihlali ve güvenliğimize yönelik bir tehdittir. Bu kesinlikle kabul edilemez” dedi.

Kihara, “Diplomatik kanallar aracılığıyla Rusya'ya sert bir protesto ilettik” ifadelerini kullandı.

Casuslukla suçlanan bir Japon gazetecinin gözaltına alınması ve Japan Tobacco'nun Rusya'daki varlıklarına el konulması nedeniyle Japonya ile Rusya arasındaki ilişkiler haftalardır gergin.

Kihara, uçakların Tsushima Boğazı üzerinden geçtikten sonra Yonaguni Adası ile Tayvan arasında uçtuğunu ve ardından Pasifik Okyanusu'na yöneldiğini belirtti.

Japonya'nın açıklaması, salı günü Rus askeri uçaklarının Güney Kore'nin hava savunma tanımlama bölgesine girmesi üzerine Seul'ün savaş uçaklarını havalandırıp taktik manevralar yapmasının ardından geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, sayısı açıklanmayan Rus uçaklarının salı sabahının erken saatlerinde Doğu Denizi olarak da bilinen Japon Denizi üzerindeki Güney Kore hava savunma tanımlama bölgesine girip çıktığını bildirdi.

Hava savunma tanımlama bölgesi, ülkelerin egemen hava sahasının dışında yer alan ve yaklaşan uçakları tespit etmek ve tanımlamak için kullanılan bir tampon bölge. Seul, Rus uçaklarının Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmediğini açıkladı.

Japonya, 2024'te de bir Rus devriye uçağının hava sahasını üç kez ihlal etmesi üzerine Moskova'ya “sert bir protesto” iletmişti. Bu, 2019'dan bu yana doğrulanan ilk benzer olaydı.

Japonya, geçen ağustosta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Kuril Adaları'na yaptığı ziyareti de protesto etmişti. Japonya'nın “Kuzey Toprakları” olarak adlandırdığı ihtilaflı adalar, 1945'te Sovyetler Birliği'nin kontrolüne geçmişti.