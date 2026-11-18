Irak'ta işler sarpa sardı: Türkiye'nin dev markası 913 gün sonra pes etti
Türkiye'nin sanayi devleri arasında gösterilen Kaleseramik, Irak'taki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Kararın gerekçesi belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin sanayi devleri arasında gösterilen Kaleseramik, Irak'taki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Kararın gerekçesi belli oldu.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Irak’taki bağlı ortaklığı Al-Sadaf Porselen ve Seramik Kaşı Üretimi Ltd. Şti.‘nin Kerkük’te bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerin durdurulacağını bildirdi. Şirket yönetim kurulunun 17 Kasım 2026 tarihli kararı doğrultusunda alınan kararın, 18 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.
Üretimin durdurulmasına gerekçe olarak Irak genelinde düzenli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik tedarikinin sağlanamaması gösterildi. Açıklamada, kronik altyapı ve enerji arzı sorunları nedeniyle üretim süreçlerinde sürekli ve öngörülemeyen aksamalar yaşandığı, bunun da operasyonel kayıplara ve verimsizliklere yol açtığı ifade edildi.
Şirket, Kerkük'te üretime 913 gün önce, 20 Mayıs 2024'te başlamıştı. Üretimin durdurulması kapsamında 137 çalışanın iş sözleşmesinin feshedileceği belirtilirken, ödenecek toplam kıdem ve ihbar tazminatının yaklaşık 71 bin 250 dolar olmasının tahmin edildiği kaydedildi.
Kaleseramik, Irak pazarındaki satışların 2025 yılında toplam konsolide satışlar içerisindeki payının yüzde 1,8 olduğunu açıkladı. Üretimin durdurulmasının şirketin toplam satışları üzerinde önemli bir etkisinin beklenmediğini bildiren şirket, Irak pazarındaki satış ve pazarlama faaliyetlerini Türkiye’de üretilen veya tedarik edilen ürünlerle sürdürmeyi planlıyor.
Şirket, Kerkük’teki tesisin yeniden faaliyete geçebilmesi için Irak genelinde düzenli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik tedarikinin sağlanması gerektiğini belirtti. Öte yandan Kaleseramik, söz konusu gelişmeye ilişkin bilginin 23 Ekim 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla, şirketin rekabet gücünün etkilenmemesi ve yatırımcıların yanıltılmaması amacıyla ertelendiğini de açıkladı.
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