Antalya’nın Manavgat ilçesinde zeytin hasadında yaşanan verim artışı, zeytinyağı fabrikalarında yoğunluğa neden oldu.

Üreticiler fabrikaların önünde uzun kuyruklar oluştururken, geçen yıl 250-300 lira seviyesinde olan zeytinyağının fiyatı bu yıl 200 liraya kadar geriledi. Fiyat düşüşünün üreticileri zor durumda bıraktığını belirten Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgatlı turizmcileri yerel üreticileri desteklemeye ve işletmelerinde bölgeye ait zeytinyağı, sebze ve meyvelere öncelik vermeye davet etti.

Manavgat'ta zeytin rekoltesi artmasıyla birlikte zeytinyağı fiyatları geçtiğimiz yıla göre düştü. Zeytinlerini yağa dönüştürmek için zeytinyağı fabrikalarının önünde uzun kuyruklar oluşturan üreticiler, saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor. Doğançam Mahallesi Tekandız mevkiinde bulunan Manavgat Ziraat Odası önündeki kuyruk, D-400 Karayoluna taştı.

GEÇEN YIL 300 LİRAYDI, BU YIL 200 LİRA

Üreticiler geçtiğimiz yıl 250-300 liraya yağ sattıklarını, yüksek rekolte sebebiyle bu yıl yağın fiyatının 200 liralara gerilediğini, bu durumun kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdiler.

"ÜRETİCİLER ZOR DURUMDA"

Zeytin rekoltesinin geçen yıla göre büyük oranda arttığına dikkat çeken Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin "Ne yazık ki rekolte artarken fiyatlar gerilemeye devam ettiği için üreticilerimiz zor durumda. Bu sadece Manavgat’ta ve ülkemizde değil, İspanya ve diğer ülkelerde de aynı. Dünyada zeytin rekoltesi artarken fiyatlarda düşüş yaşanıyor. Buradan başta turizmcilerimiz olmak üzere esnaflarımıza Manavgat’ın Zeytinyağını ve üreticilerimizin ürettiği karpuz, kavun, domates gibi ürünleri kullanmalarını talep ediyoruz. Belki bunu başarırsak üreticilerimizi de yüzü biraz olsun gülecektir" dedi.