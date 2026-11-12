Turkcell’in “Shaq diye 5G” reklam kampanyasına Felis’te 6 ödül
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Turkcell’in NBA efsanesi Shaquille O’Neal ile hayata geçirdiği “Shaq diye 5G” kampanyası, reklam ve pazarlama iletişimi alanında düzenlenen Felis Ödülleri’nde 4 Felis ve 2 Büyük Ödül olmak üzere toplam 6 ödül kazandı. Kampanyanın yurt içinde ve yurt dışında kazandığı toplam ödül sayısı 30’a ulaştı.
Turkcell’in büyük beğeni toplayan “Shaq diye 5G” reklam kampanyası, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu yıl 21’incisi düzenlenen MediaCat Felis Ödülleri’nde 4 Felis ve 2 Büyük Ödül kazanan kampanya, gecenin öne çıkan işleri arasında yer aldı. NBA efsanesi Shaquille O’Neal’ın rol aldığı ve reklam ajansı Rafineri imzasını taşıyan kampanya, “Film Felis” kategorisinde Büyük Ödül kazandı.
Açıkhava, basın, dijital, televizyon, radyo, sinema mecralarının ve disiplinlerinin en az üçünün kullanıldığı kampanyaların yarıştığı “Integrated Felis” bölümünde de Büyük Ödül’ün sahibi Turkcell oldu. Böylece bugüne kadar Effie Awards, Kristal Elma, Brandverse Awards ve London International Awards’ta toplam 24 ödüle layık görülen “Shaq diye 5G”nin toplam ödül sayısı 30’a yükseldi.
4 Felis ve 2 Büyük Ödül’le organizasyona damga vurdu
- Film Felis – İletişim Teknolojileri ve Tüketici Servisleri: Felis ve Büyük Ödül
- Integrated Felis – İletişim Teknolojileri ve Tüketici Servisleri: Felis ve Büyük Ödül
- Integrated Felis – Lansman: Felis
- Entertainment Felis – Televizyonda ve Dijital Platformlarda Ünlü veya Influencer Entegrasyonu: Felis